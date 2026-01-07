Finanšu ministrija: šogad no katra nodokļos samaksātā eiro 11,8 centus novirzīs valsts drošības stiprināšanai
Šī gada budžetā no katra nodokļos samaksātā eiro 11,8 centus novirzīs valsts drošības stiprināšanai, informēja Finanšu ministrija (FM).
Savukārt 36,8 centi no katra nodokļos samaksātā eiro valsts budžetā tiks novirzīti sociālajai aizsardzībai, tostarp pensijām, pabalstiem ģimenēm, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem un citiem sociālās drošības pasākumiem.
FM informē, ka veselības aprūpei no viena nodokļos samaksātā eiro paredzēti 10,2 centi, nodrošinot valsts apmaksātus veselības pakalpojumus un zāļu pieejamību. Izglītībai, zinātnei, sportam un kultūrai no viena nodokļos samaksātā eiro tiks novirzīti 8,4 centi, savukārt sabiedriskajai kārtībai un drošībai - 5,6 centi.
Pašvaldību finansēšanai, tostarp dotācijām, no viena nodokļos samaksātā eiro tiks novirzīti 14,3 centi, savukārt ekonomiskajai darbībai, tostarp satiksmei un lauksaimniecībai, - 4,6 centi. Vides aizsardzībai un teritoriju attīstībai paredzēti 0,3 centi.
Valsts parāda apkalpošanai un iemaksām Eiropas Savienības budžetā no viena nodokļos samaksātā eiro novirzīts 5,1 cents, bet Valsts prezidenta kancelejai, Saeimai, Ministru kabinetam un ministrijām kopā paredzēti 0,9 centi. Savukārt pārējiem izdevumiem, tostarp diplomātiskajām misijām ārvalstīs un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un citiem izdevumiem paredzēti divi centi.
Lai valsts varētu nodrošināt būtiskākās funkcijas tās iedzīvotājiem, nozīmīgs ir katrs nodokļos samaksātais eiro, uzsver FM. Latvijas iedzīvotāji ikdienā maksā dažādus nodokļus - sākot no pievienotās vērtības nodokļa, veicot pirkumus veikalā, līdz akcīzes nodokļiem par degvielu, alkoholu un tabakas izstrādājumiem.
Šogad valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi plānoti 16,1 miljarda eiro apmērā, savukārt izdevumi - 17,96 miljardu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2025. gadu, ieņēmumi pieaugs par 959,8 miljoniem eiro, bet izdevumi - par 819,4 miljoniem eiro.