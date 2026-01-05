Aukstā laika dēļ būtiski pieaugusi elektroenerģijas cena
Elektroenerģijas vidējā tirgus cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 40% un bija 73,65 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Savukārt Lietuvā elektroenerģijas cena bija 69,36 eiro par MWh, kas ir par 32% vairāk nekā pirms nedēļas, bet Igaunijā - 73,49 eiro par MWh, kas ir par 63% vairāk.
Aizvadītajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas Ziemeļvalstu reģionā un Baltijas valstīs būtiski pieauga straujā elektroenerģijas patēriņa kāpuma dēļ. Pieprasījumu veicināja līdz šim aukstākā ziemas nedēļa, savukārt vēja elektrostaciju izstrādes pieaugums nebija pietiekams, lai kompensētu paaugstināto patēriņu un ierobežotu cenu kāpumu.
"Nord Pool" sistēmas cena palielinājās līdz 63,4 eiro par megavatstundu, kas ir par 65% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Vēja staciju izstrāde "Nord Pool" reģionā palielinājās par 7%, bet Baltijas valstīs tā pieauga par 32% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Tikmēr Ziemeļvalstīs atomelektrostaciju pieejamība aizvadītajā nedēļā palielinājās par 3%, sasniedzot 94% līmeni.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 10 133 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 10 757 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā palielinājās par 7% un bija 582 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 2% augstāks nekā nedēļu iepriekš - 141 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 12% līdz 190 GWh. Lietuvā tika patērēta 251 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs palielinājās par 5%, un kopā tika saražotas 380 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 14% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu - 85 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde samazinājās par 14%, un tika saražotas 65 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 24% līdz 230 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 60%, Igaunijā 34%, bet Lietuvā 91%. Baltijas valstīs tika saražoti 65% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.