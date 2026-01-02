“Liepājas autobusu parks” un “NordBus” apstrīd ATD iepirkumu
Autotransporta direkcijas (ATD) iepirkumā par reģionālajiem autobusu pārvadājumiem Cēsu, Limbažu un Siguldas apkārtnēs iesniegta sūdzība, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB).
Sūdzību iesniegusi personu apvienība AS "Liepājas autobusu parks" un SIA "NordBus". Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts.
ATD pēc IUB lēmuma iepriekš iepirkumā pagarināja piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 3. decembrim.
Izvērtējot līdzšinējā pārvadātāja CATA sūdzību, IUB nolēma aizliegt ATD bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu attiecīgajā konkursā.
Direkcijā informēja, ka ATD ir veikusi grozījumus iepirkumā, kuros ir novērstas pastāvošās pretrunas starp iepirkuma dokumentācijā norādītajiem plānotajiem nobraukumiem un precizēts piešķiramo punktu skaits piedāvājumu vērtēšanas kritērijā "Autobusu vadītāja stundas vidējā bruto darba samaksa".
Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) liecina, ka ATD iepirkumā maršruta tīkla daļā "Cēsis" saņemti kopumā četri piedāvājumi. Tostarp piedāvājumu iesniegusi Lietuvas "Transrevis", kuras piedāvātā cena ir 1,48 eiro/km, AS "Liepājas autobusu parks", kuras piedāvātā cena ir 1,6 eiro/km, līdzšinējais pārvadātājs CATA, kura piedāvātā cena ir 1,67 eiro/km, kā arī SIA "Daugavpils autobusu parks", kura piedāvātā līgumcena ir 1,82 eiro/km.
Savukārt maršruta tīkla daļā "Sigulda, Limbaži" saņemti trīs piedāvājumi. Tostarp piedāvājumu iesniegusi SIA "VTU Valmiera", kuras piedāvātā līgumcena ir 1,37 eiro/km, "Liepājas autobusu parks", kura piedāvātā līgumcena ir 1,45 eiro/km, kā arī CATA, kuras piedāvātā līgumcena ir 1,62 eiro/km.
Iepirkuma nolikums liecina, ka līgumu plānots slēgt uz trim gadiem. Savukārt plānotā kopējā līgumcena veido 24,953 miljonus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Iepirkums ir sadalīts divās daļās, tostarp nodrošināt reģionālos pārvadājumus maršruta tīkla daļā "Cēsis" un maršruta tīkla daļās "Sigulda, Limbaži".
Iepriekšējā konkursā, kas tika izsludināts pērn maijā, par reģionālajiem autobusu pārvadājumiem Cēsu, Limbažu un Siguldas apkārtnēs IUB atļāva ATD slēgt līgumu ar Lietuvas kompāniju "Transrevis", tomēr konkurss tika pārtraukts.
Iepirkuma noslēguma ziņojumā teikts, ka konkurss tika pārtraukts, ņemot vērā konkursa rezultātu apstrīdēšanu, kā rezultātā nebija iespējams noslēgt iepirkuma līgumus un sākt to izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam - no 2025. gada 1. janvāra.
Savukārt konkursa nolikums neparedzēja iespēju grozīt līguma spēkā stāšanās laiku un pakalpojumu sniegšanas sākšanas laiku.
Tādējādi ATD, pamatojoties uz Sabiedriskā transporta padomes 2024. gada 18. decembra lēmumu, minētajās maršruta tīkla daļās ir noslēgusi vienošanos ar CATA par tiešā pasūtījuma līgumu, pagarinot tā darbības termiņu līdz 2026. gada 30. jūnijam.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.