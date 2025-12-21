Uzkrājumu veidošana svētkiem Latvijā joprojām nav ierasta prakse
Tuvojoties svētkiem un apdāvināšanas laikam, Latvijas iedzīvotāju maciņos parasti iestājas lielāka rosība. Lielākā daļa jeb 72 % iedzīvotāju savus svētku tēriņus šogad plāno segt no ikmēneša ienākumiem, nevis “aizņemties” no iepriekš veidotiem uzkrājumiem.
Kā atklāj Luminor bankas jaunākā aptauja, lai svētki nesagādātu raizes ilgtermiņā, būtiski savlaicīgi plānot izdevumus un neļaut decembra tēriņu slodzei pārvērsties par piespiedu jostas savilkšanu janvārī.
Uzkrājumu veidošana svētkiem iedzīvotājiem nav ierasta prakse
Kamēr lielākā daļa iedzīvotāju Ziemassvētku un Jaunā gada tēriņus plāno segt no ikmēneša ienākumiem, 16 % iedzīvotāju ir izveidojuši iekrājumus, kas paredzēti tieši svētku izdevumiem. Īpaši svētkiem veidotos iekrājumus aktīvāk izmanto jaunieši un seniori, abās vecuma grupās 18 % jau laicīgi atliek naudu svētku izmaksām. Tāpat uzkrājumu svētku tēriņiem biežāk veido iedzīvotāji, kuru ienākumi nepārsniedz 350 eiro mēnesī – 22 %, kas var liecināt par apdomīgāku budžeta plānošanu, ņemot vērā ierobežotākus resursus. Mazākā daļa – vien 8 % – izmaksu segšanai izmanto līdzekļus no uzkrājumiem neparedzētiem gadījumiem jeb sava “drošības spilvena”.
“Svētku laiks var radīt arī finansiālu stresu. Tāpēc, plānojot svētku budžetu, būtiski sākt ar reālu finansiālo iespēju izvērtējumu. Ieteicams jau laikus saprast, cik daudz līdzekļu iespējams atvēlēt, sadalot tos pa svarīgākajām izdevumu pozīcijām: dāvanas, ēdiens, izklaide, apģērbs, rotājumi un tamlīdzīgi. Šāda pieeja ļauj saglabāt kontroli pār budžetu un izvairīties no pārmērīgiem tēriņiem.
Lai svētki neatstātu ietekmi uz ģimenes budžetu arī janvārī, ieteicams jau laikus domāt par nelieliem uzkrājumiem tieši svētku vajadzībām. Pat neliels iekrājums iepriekš ļauj izvairīties no pēkšņiem izdevumiem un padara svētku plānošanu mierīgāku. Dāvanu un svētku maltītes izmaksas var plānot racionāli – piemēram, vienojoties ģimenē par apdāvināšanos izlozes kārtībā vai izvēloties pašgatavotas dāvanas, kas prasa mazākus ieguldījumus. Savukārt iepirkšanās pirms svētkiem kļūst vieglāka, ja sagatavo sarakstu un izvairās no impulsīviem pirkumiem,” saka Jekaterina Ziniča, Luminor bankas finanšu eksperte.
Svētku tēriņiem aizņemties plāno reti, bet pieprasījums aug
Aptaujas dati liecina, ka tikai pavisam niecīga daļa jeb 3 % iedzīvotāju plāno izmantot patēriņa kredītu vai kredītkarti ar kredītlīniju svētku izdevumiem.
“Lai gan tikai maza iedzīvotāju daļa plāno aizņemties, mūsu dati un novērojumi liecina, ka gada izskaņā tomēr palielinās karšu kredītlimitu izmantošanas apjomi, lai iegādātos gan nepieciešamo svētku galdam, gan veiktu lielākus pirkumus. Arī svētku izpārdošanas var veicināt pieaugumu pēc nelielas papildu aizņemšanās, tostarp patēriņa kredītiem, jo cilvēki to ietekmē vēlas veikt sen kārotus finansiāli lielākus pirkumus,” piebilst J. Ziniča.