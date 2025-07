"ALPPES Capital" diversificē ieguldījumus un noslēdz iepriekšējo gadu ar 74,8 miljonu peļņu

ALPPES Capital veic investīcijas privātos un publiski kotētos uzņēmumos, obligācijās un citos parāda vērtspapīros, kā arī veic ilgtermiņa ieguldījumus alternatīvo investīciju fondos. ALPPES Capital tieši vai pastarpināti ir lielākais akcionārs un ilgtermiņa investors vairākos privātos un publiski kotētos uzņēmumos, piemēram, Eleving Group S.A., DelfinGroup AS, Sun Finance Group AS, Longo Group AS, Mintos Holdings AS. Uzņēmumos, kuros ALPPES Capital ir tieši vai pastarpināti vadošais akcionārs, strādā vairāk nekā 5000 darbinieki, no tiem aptuveni tūkstotis ir nodarbināti Latvijā. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums pārsniedz 600 miljonus eiro, to darbība atver vairāk nekā 30 valstis pasaulē. Nodokļos Latvijas valsts budžetā šie uzņēmumi pēdējos gados vidēji gadā ir veikuši maksājumus vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā.