Pirms gaidāmā INDEXO un DelfinGroup darījuma ALPPES Capital palielina līdzdalību DelfinGroup līdz 29,79%
Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums ALPPES Capital ir palielinājis līdzdalību DelfinGroup līdz 29,79%, liecina DelfinGroup paziņojums biržā “Nasdaq Riga”. ALPPES Capital savu līdzdalību DelfinGroup ir palielinājis, konsolidējot Aigara Kesenfelda ģimenes locekļu un viņu uzņēmumiem piederošās DelfinGroup akcijas uzņēmumā ALPPES Capital.
ALPPES Capital līdzdalību DelfinGroup ir palielinājis, lai piedalītos brīvprātīgajā akciju atpirkumā, ko INDEXO plāno izteikt DelfinGroup akcionāriem. ALPPES Capital vadība norāda, ka plāno visas uzņēmumam piederošās DelfinGroup akcijas konvertēt uz INDEXO akcijām ar mērķi palielināt līdzdalību INDEXO grupā. Šobrīd ALPPES Capital pieder 14.46% INDEXO grupas akciju. Investīciju uzņēmums ALPPES Capital ir pārliecināts, ka tieši akciju apmaiņa gan INDEXO akcionāriem, gan visiem esošajiem DelfinGroup akcionāriem nodrošinās vislielāko kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.
ALPPES Capital norāda, ka INDEXO grupas akcijas ir uzņēmuma ilgtermiņa finanšu investīcija. ALPPES Capital ir apņēmies vismaz līdz 2030. gadam nepārdot INDEXO grupas akcijas un tādējādi piedalīties INDEXO grupas attīstībā un sagaidāmās uzņēmuma vērtības ilgtermiņa pieaugumā.
Investīciju uzņēmums ALPPES Capital norāda, ka ir izveidoti visi priekšnoteikumi, lai vidējā termiņā INDEXO spētu sekmīgi konkurēt ar ārvalstu banku meitas uzņēmumiem Latvijā un citām ārvalstu kapitāla bankām, atkārtojot Lietuvas un Igaunijas piemērus, kur vietējie uzņēmēji un daudzi tūkstoši vietējie investori īsā laika periodā kopā ir ieguldījuši nepieciešamo kapitālu, liekot stūrakmeni spēcīgas, pelnošas un konkurētspējīgas vietējā kapitāla bankas izveidei un attīstībai. Igaunijā tādas ir LHV, kas ir spēcīga un labi pelnoša vietējā kapitāla digitālā banka, un COOP Bank, kas ir vēl viena vietējā kapitāla banka ar spēcīgu klātbūtni tieši Igaunijas reģionos. Savukārt Lietuvā labs piemērs vietējā kapitāla bankai ir Artea Banka (iepriekš - Šiaulių bankas).
ALPPES Capital arī turpmāk plāno piedalīties nākamajās INDEXO kapitāla piesaistes kārtās ar mērķi panākt, ka INDEXO kapitāls un pelnītspēja sasniedz optimālu un ilgtspējīgu līmeni, kas ļautu sekmīgi attīstīt un izplatīt esošos pakalpojumus, kā arī attīstīt jaunus.
Jau iepriekš ziņots, ka investīciju uzņēmums ALPPES Capital ir saņēmis Latvijas Bankas atļauju iegūt tiešu būtisku līdzdalību, savukārt Aigars Kesenfelds saņēmis atļauju iegūt netiešu būtisku līdzdalību IPAS INDEXO. Vienlaikus Eiropas Centrālā banka ir devusi piekrišanu Aigaram Kesenfeldam un ALPPES Capital iegūt netiešu būtisku līdzdalību INDEXO Bankā.
Par Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmumu AS ALPPES Capital
AS ALPPES Capital ir daudznozaru uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums (family office), kura darbības mērķis ir audzēt kapitālu ilgtermiņā. Investīciju uzņēmuma galvenie ieņēmumu avoti ir dividenžu un procentu ieņēmumi, kuri saņemti no radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem. 2024. gadā AS ALPPES Capital strādāja ar 74,8 miljonu peļņu, uzņēmuma pašu kapitāls 2024. gada beigās bija 143,9 miljoni eiro.
AS ALPPES Capital veic investīcijas privātos un publiski kotētos uzņēmumos, obligācijās un citos parāda vērtspapīros, kā arī veic ilgtermiņa ieguldījumus alternatīvo investīciju fondos. AS ALPPES Capital tieši vai pastarpināti ir lielākais akcionārs un ilgtermiņa investors vairākos privātos un publiski kotētos uzņēmumos, piemēram, Eleving Group S.A., DelfinGroup AS, Sun Finance Group AS, Longo Group AS, Mintos Holdings AS un citos. Uzņēmumos, kuros AS ALPPES Capital ir tieši vai pastarpināti vadošais akcionārs, strādā vairāk nekā 5000 darbinieki, no tiem aptuveni tūkstotis ir nodarbināti Latvijā. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums pārsniedz 600 miljonus eiro, to darbība atver vairāk nekā 30 valstis pasaulē. Nodokļos Latvijas valsts budžetā šie uzņēmumi pēdējos gados vidēji gadā ir veikuši maksājumus vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā.
AS ALPPES Capital tieši vai pastarpināti veikto investīciju portfelis aptver tādas nozares kā mazumtirdzniecība, patēriņa preces un pakalpojumi, līzings un patērētāju kreditēšana, e-komercija, nekustamais īpašums, mežizstrāde, atjaunīgā enerģija, ražošana un citas.
AS ALPPES Capital ir daudznozaru uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam 100% piederošs uzņēmums.