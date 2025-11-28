Uzmanību! "Airbus" lidmašīnu programmatūras problēma var ietekmēt ceļotājus visā pasaulē
Aviopasažieri ir brīdināti par potenciāliem gaisa satiksmes traucējumiem pēc lidmašīnu būvnieka "Airbus" piektdienas paziņojuma, ka līdz 6000 lidmašīnām A320 var būt nepieciešama programmatūras atjaunināšana. Eiropas lidmašīnu būvnieks "Airbus" instruēja savus klientus veikt "tūlītējus piesardzības pasākumus" pēc tehniskas kļūmes izvērtēšanas "JetBlue" reisā oktobrī.
"Intensīvs saules starojums var sabojāt datus, kas ir kritiski svarīgi lidojuma kontroles funkcionēšanai," paziņoja "Airbus", piebilstot, ka tas var skart "ievērojamu skaitu lidmašīnu "A320 Family", kas pašlaik atrodas ekspluatācijā". Lielākajai daļai lidmašīnu programmatūras nomaiņa var ilgt "dažas stundas", bet aptuveni 1000 lidmašīnām šīs process "ilgs [vairākas] nedēļas", sacīja problēmai tuvs ziņu avots.
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) paziņoja, ka "Airbus" ir to informējis par šo problēmu. "Šie pasākumi var izraisīt īstermiņa traucējumus lidojumu grafikos un tādējādi radīt neērtības pasažieriem," pavēstīja EASA, piebilstot, ka "drošība ir vissvarīgākā".
Kļūme bija programmatūrā "Elevator and Aileron Computer" (ELAC), kuru ražojis uzņēmums "Thales". Aeronautikas, kosmosa un militāro sistēmu izstrādātājs un ražotājs "Thales" pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka "attiecīgā funkcija ir daļa no programmatūras, par kuru "Thales" nav atbildīga".
"Airbus" paziņojumā nebija norādīts, kurš uzņēmums izstrādājis šo programmatūru. ""Airbus" atzīst, ka šie ieteikumi novedīs pie operacionāliem traucējumiem pasažieriem un klientiem," paziņoja uzņēmums, atvainojoties par neērtībām.
Aviosabiedrības "JetBlue" lidmašīna A320 30. oktobrī sastapās ar lidojuma kontroles problēmu datora kļūmes dēļ. Lidmašīna pēkšņi samazināja augstumu lidojumā starp Meksikas kūrortpilsētu Kankūnu un ASV Ņuarkas pilsētu, un pilotiem nācās nolaisties Floridas štata Tampas lidostā. ASV mediji citēja vietējo ugunsdzēsēju teikto, ka daži pasažieri bija ievainoti. "JetBlue" vēl nav atbildējusi uz AFP lūgumu sniegt komentārus.
Šīs lidsabiedrības konkurente "American Airlines" paziņoja, ka jau ir sākusi atjaunināt programmatūru pēc "Airbus" piektdienas paziņojuma un paredz, ka "lielākajai daļai" no aptuveni 340 šīs problēmas skartajām lidmašīnām tā līdz sestdienai tiks novērsta.
Aviosabiedrība "United Airlines" paziņoja, ka to nav "ietekmējis" šis incidents, bet neminēja sīkākas detaļas.
A320 tiek būvētas kopš 1988. gada un ir vislabāk pārdotās lidmašīnas pasaulē. "Airbus" līdz septembra beigām pārdeva 12 257 šī modeļa lidmašīnas, bet "Boeing" šajā laikā pārdeva 12 254 lidmašīnas "Boeing 737".