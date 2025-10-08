Ekonomikas ministrija aicina atbrīvot visu “Rīgas siltuma” padomi
Ekonomikas ministrija (EM) kā otrs lielākais AS "Rīgas siltums" akcionārs rosina nekavējoties sasaukt jaunu ārkārtas akcionāru sapulci, lai lemtu par EM ierosinājumu atsaukt visu uzņēmuma padomi, informēja EM.
Ministrija norāda, ka 6.oktobra "Rīgas siltuma" akcionāru sapulces darba kārtības jautājumā par padomi un tās uzdevumiem akcionāriem balsošanai un lēmuma pieņemšanai tika izvirzīts tikai viens lēmuma projekts - EM ierosinājums atsaukt "Rīgas siltuma" padomes priekšsēdētāju Jevgeniju Belezjaku un padomes priekšsēdētāja vietnieku Gati Sniedziņu, taču šis priekšlikums netika atbalstīts.
No pārējiem akcionāriem netika pieteikti alternatīvi priekšlikumi jautājumā par padomi un tās uzdevumiem, kas tiktu virzīti balsojumam.
EM kā viena no "Rīgas siltuma" akciju turētājām 3.septembrī nāca klajā ar ierosinājumu sasaukt "Rīgas siltuma" ārkārtas akcionāru sapulci, kurā aicināja visus akcionārus lemt par "Rīgas siltuma" padomi. EM vērtējumā "Rīgas siltuma" padome nebija pietiekami ambicioza un neizrādīja sākotnējo iniciatīvu aktīvai iesaistei, lai "Rīgas siltuma" tarifs netiktu paaugstināts.
EM uzsver, ka "Rīgas siltuma" padomes vadība organizē padomes darbu, un tai primāri jāuzņemas atbildība par novēloto "Rīgas siltuma" padomes reakciju tarifu jautājumā, kā rezultātā tika pieļauta sākotnēji augstāka "Rīgas siltuma" tarifa iesniegšana. Līdz ar to tiešā veidā bija nepieciešams iesaistīties EM kā akcionāram, organizējot "Rīgas siltuma" valdes un padomes veicamos darbus, lai sagatavotu priekšlikumu iesniegtā tarifa pārskatīšanai, kā rezultātā "Rīgas siltuma" tarifa kāpums tika samazināts.
Jau ziņots, ka "Rīgas siltuma" akcionāru sapulce pirmdien nav atbalstījusi EM priekšlikumu atbrīvot kompānijas padomes vadītājus. EM bija rosinājusi atbrīvot no amata padomes priekšsēdētāju Belezjaku un viņa vietnieku Gati Sniedziņu.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pirmdien norādīja, ka EM atkal rosinās atbrīvot no amata visu kompānijas padomi.
Uzņēmuma padomē strādā arī padomes locekļi Mārtiņš Lazdovskis, Artūrs Veics un Matīss Paegle.
Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P) apliecināja, ka panākta vienošanās tuvākajā laikā mainīt visu "Rīgas siltuma" padomi. Pēc viņa teiktā, Rīgas dome aicināja skatīt jautājumu solidāri, ņemot vērā, ka līdz šim padome lēmumus pieņēmusi solidāri. Rīgas puse aicinājusi atstādināt visu padomi, nevis tikai divus padomes locekļus.
Jau ziņots, ka šovasar tika kritizēti "Rīgas siltuma" plāni rudenī celt siltuma tarifus galvaspilsētā.
"Rīgas siltuma" padome 4.septembrī izteikusi neuzticību valdes priekšsēdētājam Ilvaram Pētersonam par proaktīvas rīcības trūkumu tarifa sagatavošanas un apstiprināšanas procesa gaitā. No 5.septembra uzņēmuma valdes priekšsēdētāja amatā iecelts līdzšinējais valdes loceklis Kalvis Kalniņš, kurš papildus līdzšinējiem pienākumiem pārņems arī Pētersona atbildības jomas.
Sākotnēji regulatoram iesniegtais "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs ar neparedzēto izdevumu komponenti 2,05 eiro apmērā par MWh paredzēja kāpumu par 21,5% - līdz 90,15 eiro par megavatstundu (MWh). Taču pēc tarifa pārvērtēšanas "Rīgas siltuma" siltumenerģijas tarifs no šā gada 1.oktobra pieaugs par 11,9%, sasniedzot 83,01 eiro par MWh.
Šobrīd "Rīgas siltuma" siltumenerģijas gala tarifs ar neparedzēto ieņēmumu komponenti 3,6 eiro apmērā par MWh ir 74,17 eiro par MWh.
"Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums finanšu gada pirmajā pusgadā, kas ilga no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.martam, bija 189,28 miljoni eiro, kas ir par 12% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga par 31,7% un sasniedza 33,38 miljonus eiro.
"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij (akciju turētāja ir EM), 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet AS "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.