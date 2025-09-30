SPRK: vairākiem desmitiem komersantu mainās apkures tarifi
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) siltumenerģijas tarifu samazinājumu no 1.oktobra apstiprinājusi 34, savukārt palielinājumu - 18 regulējamiem komersantiem, informēja SPRK pārstāvji.
SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs skaidro, ka arī septembrī dabasgāzes cena Eiropā un Baltijā turpināja saglabāties salīdzinoši zemā un stabilā līmenī, ko nodrošināja pietiekami Eiropas Savienības (ES) dabasgāzes krājumi un stabils sašķidrinātās dabasgāzes imports. Arī šķeldas cenas ir stabilas, ar nelielu kāpumu, kas izskaidrojams ar sezonālo ietekmi.
Negribs pauž, ka šie apstākļi veido labvēlīgu vidi siltumenerģijas izmaksu stabilizācijai, un to atspoguļo arī vairāku komersantu samazinātie tarifi oktobrī. Tajā pašā laikā jāņem vērā, ka energoresursu tirgus joprojām ir pakļauts ģeopolitiskām svārstībām un laikapstākļu ietekmei, tāpēc būtiska ir komersantu spēja plānot kurināmā iegādi ilgtermiņā.
"Aktuālās biržas cenas nav vienīgais faktors, kas nosaka gala tarifu - daudzos gadījumos komersanti ir noslēguši kurināmā piegādes līgumus uz ilgāku periodu, kas nozīmē, ka viņiem jāturpina iegādāties energoresursus par līgumā noteikto cenu, pat ja tirgus cenas īslaicīgi samazinās," uzsver SPRK Enerģētikas departamenta direktors.
No 1.oktobra zemāki siltumenerģijas tarifi apstiprināti SIA "Aizputes nami" Aizputes pilsētā, Kazdangā un Cīravā, kur par siltumenerģiju būs jāmaksā 83,44 eiro par megavatstundu (MWh), SIA "Alūksnes enerģija" Alūksnē, Mālupē un Jaunlaicenē - 62,54 eiro par MWh, SIA "Baložu komunālā saimniecība" Baložos - 88,52 eiro par MWh, SIA "Balvu Enerģija" Balvos - 56,98 eiro par MWh, SIA "CS Smiltene" Smiltenē - 87,94 eiro par MWh, kā arī SIA "Daugavpils siltumtīkli" Daugavpilī - 66,79 eiro par MWh un SIA "Gren Jelgava" Jelgavā - 68,53 eiro par MWh.
Tāpat zemāki siltumenerģijas tarifi apstiprināti SIA "Industry Service Partner" Jaunmārupē - 112,16 eiro par MWh, SIA "Jēkabpils siltums" Jēkabpilī, Brodu ciemā, Kūku ciemā, Mežāres ciemā, Spunģēnu ciemā, Variešu ciemā- 77,64 eiro par MWh, SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" Kocēnos - 88,13 eiro par MWh, SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" Kandavā, Vānē un Zantē - 78,73 eiro par MWh, SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" Koknesē - 69,83 eiro par MWh, SIA "Krāslavas nami" Krāslavā - 64,46 eiro par MWh, SIA "Kārsavas namsaimnieks" Kārsavā - 69,94 eiro par MWh, kā arī SIA "Lielvārdes Remte" Jumpravā - 56,41 eiro par MWh, SIA "Limbažu siltums" Limbažos, Salacgrīvā un Umurgā - 75,61 eiro par MWh, SIA "Ludzas apsaimniekotājs" Ludzā - 70,27 eiro par MWh un SIA "Madonas siltums" Madonā, Aizpurves ciemā, Dzelzavas ciemā, Liezēres ciemā, Ozolu ciemā, Biksēres ciemā, Kusas ciemā, Barkavas ciemā, Ērgļu ciemā, Lubānā un Ļaudonas ciemā - 70,45 eiro par MWh.
Zemāki siltumenerģijas tarifi apstiprināti arī SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" Piņķos - 83,59 eiro par MWh, SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" Vecstropu ciemā, Lociku ciemā, Naujenes ciemā, Kraujas ciemā, Randenes ciemā, Kalkūnes ciemā un Kalupes ciemā - 73,63 eiro par MWh, SIA "Ornaments" Subatē, Bebrenē, Dvietes ciemā, Paušulienes ciemā, Šederes ciemā, Sventes ciemā - 63,37 eiro par MWh, SIA "Ogres Namsaimnieks" Ogrē un Tīnūžu pagastā - 70,02 eiro par MWh, AS "Olaines ūdens un siltums" Olainē un Pārolaines ciemā - 62,15 eiro par MWh, SIA "Preiļu saimnieks" Preiļos - 64,10 eiro par MWh, SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" Maltas ciemā un Lūznavas ciemā - 70,31 eiro par MWh, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" Rēzeknē - 82,74 eiro par MWh un SIA "Rūjienas siltums" Rūjienā un Naukšēnos - 74,06 eiro par MWh.
Tāpat apkures tarifi samazināti SIA "Saulkrastu komunālserviss" Saulkrastos un Zvejniekciemā, kur par siltumenerģiju būs jāmaksā 105,22 eiro par MWh, SIA "Siltums KIM" Gaujā, Inčukalnā, Krustiņos un Inčukalna novadā, kur par siltumenerģiju būs jāmaksā 85,41-92,09 eiro par MWh, SIA "Talsu Namsaimnieks" Laucienē, Jaunpagastā, Stendē, Valdemārpilī, Laidzē, Mundigciemā, Zvirgstos, Priedēs un Vandzenē, kur par siltumenerģiju būs jāmaksā 89,16 eiro par MWh, kā arī SIA "Tukuma siltums" Tukumā, Džūkstes ciemā, Sēmes ciemā, Slampes ciemā, Tumes ciemā, Vienības ciemā, Pūres ciemā, Raudas ciemā un Lapmežciemā, kur par siltumenerģiju būs jāmaksā 60,76 eiro par MWh, un SIA "Ventspils siltums" Ventspilī, kur par siltumenerģiju būs jāmaksā 66,86 eiro par MWh.
Savukārt augstāki siltumenerģijas tarifi no 1.oktobra apstiprināti SIA "Adven Latvia" Cēsīs - 81,86 eiro par MWh, SIA "Adven Sigulda" Siguldā - 95,59 eiro par MWh, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" Aucē un Bēnē - 74,91 eiro par MWh, SIA "Bauskas novada komunālserviss" Bauskā - 69,37 eiro par MWh, Iecavā - 73,47 eiro par MWh un SIA "Brocēnu Enerģija" Brocēnos - 100,20 eiro par MWh.
Tāpat augstāki siltumenerģijas tarifi būs SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" Rubenes ciemā - 98,24 eiro par MWh, Vaidavas ciemā - 107,43 eiro par MWh, Zilākalna ciemā - 76,47 eiro par MWh, Bērzaines ciemā - 90,75 eiro par MWh, Burtnieku ciemā - 83,04 eiro par MWh, Penčos - 111,48 eiro par MWh, SIA "Kuldīgas Siltumtīkli" Kuldīgā, Priedaines ciemā, Padures ciemā, Pelču ciemā, Rendas ciemā, Mežvaldes ciemā, Vārmes ciemā - 70,86 eiro par MWh, SIA "Lielvārdes Remte" Lēdmanē - 89,52 eiro par MWh, AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" Mārupē, Skultē un Tīrainē - 89,14 eiro par MWh un AS "Olaines ūdens un siltums" Jaunolainē un Stūnīšos - 79,04 eiro par MWh.
Augstāki siltumenerģijas tarifi būs arī AS "Rīgas siltums" Rīgā - 83,01 eiro par MWh, SIA "Salaspils Siltums" Salaspilī un Saulkalnē - 69,47 eiro par MWh, SIA "Talsu BIO-Enerģija" Talsos - 69,13 eiro par MWh, SIA "VNK serviss" Ugāles ciemā - 84,61 eiro par MWh, Blāzmas ciemā - 91,20 eiro par MWh, Užavasciemā - 171,25 eiro par MWh, Ventavas ciemā - 135,27 eiro par MWh, Uzmas ciemā - 90,80 eiro par MWh, kā arī Piltenē - 60,00 eiro par MWh un Tārgales ciemā - 63,40 eiro par MWh.
Apkures tarifu pieaugums būs arī Jūrkalnes ciemā - 133,31 eiro par MWh, SIA "Valmieras ūdens" Valmierā un apkārtnē - 78,06 eiro par MWh, SIA "XO Energy" Strenčos - 71,98 eiro par MWh, kā arī SIA "Ķekavas nami" Ķekavā, Rāmavā, Valdlaučos, Katlakalnā, Daugmalē - 84,50 eiro par MWh.
SPRK vērtēšanā 30.septembrī ir 30 pilnie siltumapgādes tarifu projekti un 10 komersantu pašu noteiktie siltumapgādes tarifu projekti. SPRK ik nedēļu saņem siltumenerģijas tarifus vērtēšanai, tostarp ir komersanti, kuriem tarifs mainās vairākas reizes gadā.
SPRK atgādina, ka izšķir divu veidu tarifu projektus - pilnā tarifa projektā iekļauto izmaksu izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas ar siltumapgādi saistītās izmaksas, un atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus (izdota SPRK atļauja komersantiem pašiem noteikt tarifus, lai savlaicīgi reaģētu), ja mainās tikai kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena. Abos gadījumos tarifu projektus iesniedz SPRK izvērtēšanai, atšķiras to izvērtēšanas ilgums.
Atļaujas pašiem noteikt tarifus izsniegtas gandrīz visiem siltumapgādes komersantiem. Vienlaikus šī atļauja paredz pienākumu iesniegt samazinātu tarifu SPRK, tiklīdz kurināmā cenas samazinās. Pat ja šāds pienākums nav noteikts, kurināmā cenu izmaksas jebkurā gadījumā tiek ņemtas vērā pie nākamās tarifu pārskatīšanas. Savukārt pilnā tarifu projektā iekļauto izmaksu gadījumā tiek pārbaudītas ne vien kurināmā izmaksas, bet arī nolietojuma, remontdarbu izmaksu vērtēšana, nodotās siltumenerģijas apjoma izmaiņas u.c., kas attiecīgi var rezultēties arī tarifa pieaugumā.