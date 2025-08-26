Valdība atbalsta 171 miljona eiro izdevumu samazinājumu 2026. gada budžetā
Valdība otrdien pēc Finanšu ministrijas (FM) informatīvā ziņojuma "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2026., 2027., 2028. un 2029.gadam" uzklausīšanas atbalstīja izdevumu samazinājumu 171 miljona eiro apmērā 2026.gada budžetā.
Ziņojumā teikts, ka izdevumu samazināšanas rezultātā 2026.gadam ir atrasti papildu 171,065 miljoni eiro, kas primāri ir novirzāmi fiskālās telpas uzlabošanai. Savukārt trīs gados no 2026. līdz 2028.gadam kopumā publiskā sektora izdevumi samazināti 479 miljonu eiro apmērā.
Tāpat FM ziņojumā teikts, ka 2026.gada fiskālā telpa sākotnēji pie nemainīgas politikas tika lēsta 39,7 miljonu eiro apmērā. Savukārt, kad nozaru ministrijas kopīgi identificēja un vienojās par izdevumu samazinājumu 171 miljona eiro apmērā, fiskālā telpa 2026.gadam pieauga un sasniedz 210 miljonus eiro.
Par fiskālās telpas jeb papildu līdzekļu izlietojumu lems valdība turpmākajā budžeta izskatīšanas gaitā, norādīja FM.
Šā gada 13.maijā Ministru kabinets (MK) noteica uzdevumu publiskajā sektorā pārskatīt izdevumus un sagatavot priekšlikumus to samazināšanai 2026.gada budžetā vismaz 150 miljonu eiro apmērā.
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2026.gadam aprēķināti 12,966 miljardu eiro apmērā, un 2027.gadam 12,758 miljardu eiro apmērā, teikts FM ziņojumā.
Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru izdevumi palielināti 441 miljona eiro apmērā 2026.gadam un 784,2 miljonu eiro apmērā 2027.gadam.
Savukārt 2028.gadam izdevumi noteikti 12,406 miljardu eiro apmērā un 2029.gadam - 12,461 miljarda eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar ietvaru 2027.gadam palielināti 431,7 miljonu eiro apmērā 2028.gadam un 487 miljonu eiro apmērā 2029.gadam.
Izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 2026.gadam paredzēti 10,267 miljardu eiro apmērā, 2027.gadam - 10,648 miljardu eiro apmērā, 2028.gadam - 10,892 miljardu eiro apmērā un 2029.gadam - 11,196 miljardu eiro apmērā.
Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai palielināti 218,6 miljonu eiro apmērā 2026.gadam un 417,4 miljonu eiro apmērā 2027.gadam. Savukārt izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 2028. un 2029.gadam salīdzinājumā ar ietvaru 2027.gadam palielināti 661,8 miljonu eiro apmērā 2028.gadam un 965,5 miljonu eiro apmērā 2029.gadam.
Izdevumi Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības (ĀFP) līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2026.gadam paredzēti 2,699 miljardu eiro apmērā, 2027.gadam - 2,111 miljardu eiro apmērā, 2028.gadam - 1,514 miljardu eiro apmērā un 2029.gadam - 1,265 miljardu eiro apmērā.
Salīdzinājumā ar ietvaru 2026.gadam izdevumi palielināti 222,3 miljonu eiro apmērā, 2027.gadam izdevumi palielināti 366,7 miljonu eiro apmērā, 2028.gadam izdevumi samazināti 230,2 miljonu eiro apmērā un 2029.gadam izdevumi samazināti 478,6 miljonu eiro apmērā.
Valsts speciālā budžeta bāzes izdevumi 2026.gadam aprēķināti 5,069 miljardu eiro apmērā, 2027.gadam - 5,477 miljardu eiro apmērā, 2028.gadam - 5,842 miljardu eiro apmērā un 2029.gadam - 6,21 miljarda eiro apmērā.
Salīdzinājumā ar attiecīgā gada ietvaru 2026.gadam izdevumi samazināti 84,8 miljonu eiro apmērā, 2027.gadam izdevumi samazināti 22,4 miljonu eiro apmērā. Izdevumi 2028. un 2029.gadam salīdzinājumā ar ietvaru 2027.gadam palielināti 342,6 miljonu eiro apmērā 2028.gadam un 710,7 miljonu eiro apmērā 2029.gadam.
Vienlaikus FM ziņojumā teikts, ka izdevumi 2026.gadā samazināti par 171,1 miljonu eiro. Kā ik gadu izdevumu pārskatīšanas procesā tika pārskatīts iepriekš piešķirtais finansējums prioritārajiem pasākumiem, konstatējot potenciālo iekšējo resursu 2026.gadam 14,1 miljona eiro apmērā. Savukārt, analizējot grāmatvedības funkcijas centralizāciju, konstatēts potenciālais iekšējais resurss 2026.gadam ir 5,4 miljonu eiro apmērā.
Tāpat FM ziņojumā akcentēts, ka ne tikai kārtējā gadā veiktā izdevumu pārskatīšana sniedz rezultātu nākamajam gadam, bet arī iepriekš veiktās izdevumu pārskatīšanas atstāj ietekmi uz vidēja termiņa budžetu. Piemēram, 2026.gadam potenciālais resurss ir konstatēts, veicot arī 2022., 2023. un 2024.gada izdevumu pārskatīšanu, līdz ar to 2026.gada budžetam no iepriekš veiktajām izdevumu pārskatīšanām ir ieviesti 188,8 miljoni eiro.
FM informē, ka, sagatavojot 2026.gada valsts budžeta projektu un budžeta ietvaru 2026.-2028.gadam ir aktualizētas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognozes pie nemainīgas politikas un konstatēts, ka nodokļu reforma ir īstenota ar labākiem rezultātiem un to ietekme uz pašvaldību budžetiem ir daudz zemāka, nekā tas tika sākotnēji prognozēts. Tas dod iespēju precizēt valsts budžeta dotāciju 2026.gadā par 58 miljoniem eiro, 2027.gadā par 62 miljoniem eiro, bet 2028.gadā un 2029.gadā katrā par 57 miljoniem eiro.
Ņemot vērā veiktās izmaiņas, pašvaldībām tiek prognozēts IIN ieņēmumu pieaugums 2026.gadam par 6,7% un turpmākos gados pie nemainīgas politikas - ap 5% ik gadu. Turklāt IIN ieņēmumu prognozes tiek garantētas.
Tāpat paredzēts iesaldēt vēlēto amatpersonu atalgojumu 2026.gadā, kas nodrošina ietaupījumu četru miljonu eiro apmērā. Plānots samazināt arī līdzekļus atlīdzības palielināšanai tiešās valsts pārvaldes iestādēm sešu miljonu eiro apmērā, kā arī citi papildu pasākumi.
Vienlaikus arī neatkarīgās institūcijas tika aicinātas solidāri ar pārējām valsts pārvaldes iestādēm izvērtēt iespējas iesniegt priekšlikumus savas iestādes administratīvo izdevumu efektivizēšanai un samazināšanai, piedāvājot strukturālus risinājumus ar pozitīvu ilgtermiņa efektu. Atsaucoties uz FM aicinājumu, neatkarīgās institūcijas iesniegušas priekšlikumus izdevumu samazināšanai 2026.gadā 1,2 miljonu eiro apmērā, 2027.gadā - 2,5 miljonu eiro apmērā, bet 2028.gadā - 4,1 miljona eiro apmērā un 2029.gadā - 4,2 miljonu eiro apmērā.
Atbilstoši valsts budžeta sagatavošanas grafikam FM bija uzdevums veikt valsts budžeta programmu horizontālu pārskatīšanu. Attiecīgi tika veikta 250 pamatfunkciju programmu un apakšprogrammu izdevumu neizpildes analīze un ietekmes uz 2026.gada budžetu novērtējums. Rezultāti rāda, ka 13% no šīm programmām izdevumi tika apgūti pilnā apmērā, bet 12% gadījumos konstatēta nebūtiska neizpilde.
Papildus veikts arī piešķirtā finansējuma prioritāro pasākumu izvērtējums. Analīze tika veikta, vērtējot elastību, efektivitāti, aktualitāti, sabiedrības intereses un valdības lomu. Kopumā pārskatīti 208 prioritārie pasākumi, no kuriem 48 atzīti par tādiem, kur iespējama resursu pārdale aktuālākām ministriju vajadzībām. Prioritāro pasākumu pārskatīšanā potenciālais resurss veido 14,1 miljonu eiro 2026.gadam, 13,4 miljonus 2027.gadam, 13,2 miljonus eiro 2028.gadam un 13 miljonus eiro 2029.gadam.
Budžeta izdevumu efektivizēšanai būtiska arī valdības īstenoto funkciju un pakalpojumu centralizācija, norāda FM. No 2025.gada sākuma virkne iestāžu jau saņem centralizētus grāmatvedības un personāla lietvedības pakalpojumus, un no 2026.gada 1.janvāra šis process turpināsies, iekļaujot arī Tieslietu ministriju (TM), Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un to padotības iestādes. FM skaidro, ka centralizācija ilgtermiņā samazina izmaksas, uzlabo finanšu datu kvalitāti un veicina vienotu valsts budžeta pārvaldību.
FM informatīvajā ziņojumā teikts, ka ministrijas kopumā ir iesniegušas priekšlikumus izdevumu samazinājumam 2026.gadam 98,9 miljonu eiro apmērā, 2027.gadam - 78 miljonu eiro apmērā, 2028.gadam - 79,3 miljonu eiro apmērā un 2029.gadam - 79,2 miljonu eiro apmērā.
Ziņojumā teikts, ka Aizsardzības ministrija samazina administratīvos izdevumus, tostarp pārskata plānotos komandējumu braucienus, organizēto konferenču apjomu un "Cert.lv" finansējumu Drošības operāciju centra tālākajai attīstībai, kopumā 2026.gadā samazinot izdevumus par 439 199 eiro.
Ārlietu ministrija samazina izdevumus ministrijas, diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbības nodrošināšanai, kā arī iemaksām starptautiskajās organizācijās, kopumā par 3,836 miljoniem eiro 2026.gadā.
Ekonomikas ministrija samazina izdevumus ministrijas un padotības iestāžu darbības nodrošināšanai, kā arī pārskata valsts atbalsta programmu īstenošanas nosacījumus, kopumā par 9,552 miljoniem eiro.
FM samazina ministrijas un padotības iestāžu administratīvos izdevumus, tostarp veicot reformas un samazinot amata vietas Valsts ieņēmumu dienestā un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā, kopumā 2026.gadā samazinot izdevumus par 17,108 miljoniem eiro.
Iekšlietu ministrija samazina administratīvos izdevumus, tostarp izdevumus atlīdzībai (pamatā nodarbināto materiālajai stimulēšanai - naudas balvām paredzēto finansējumu), pārskata amatpersonām sniedzamos valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un samazina iekārtu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus atsevišķām kapitālajām iegādēm. Kopumā izdevumu samazinājums 2026.gadā veido 521 275 eiro.
IZM samazina finansējumu savu un padotības iestāžu administratīvajiem izdevumiem, tostarp likvidējot vakantās amata vietas, kā arī piedāvā likvidēt Augstākās izglītības padomi, jo tās pamata funkcijas zaudēs aktualitāti līdz ar institucionālā finansēšanas modeļa ieviešanu. Tāpat IZM samazina finansējumu iepriekšējos gados atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem, kuru īstenošanas nav attaisnojusi sākotnējo mērķi, atsakās no dublējošu zinātnisko datu bāžu abonēšanas, pārskata zinātnisko projektu īstenošanas apjomu. Kopumā izdevumu samazinājums 2026.gadā veido 817 384 eiro.
Klimata un enerģētikas ministrija samazina izdevumus pētījumiem un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanas administrēšanai, kopumā samazinot izdevumus par 2,493 miljoniem eiro.
Kultūras ministrija samazina finansējumu izdevumiem, kurus tās padotībā esošās iestādes un kapitālsabiedrības var aizstāt ar maksas pakalpojumu un pašu ieņēmumu palielinājumu, kopumā ietaupot 3,014 miljonus eiro.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs samazina amata vietas un tām plānotos izdevumus, kā arī izdevumus prēmijām, ietaupot 516 700 eiro.
Labklājības ministrija (LM) samazina atlīdzības fondu (galvenokārt izdevumus novērtēšanas prēmijām un atvaļinājuma pabalstiem) LM un padotības iestādēm un samazina administratīvos izdevumus, kopējam izdevumu samazinājumam 2026.gadā veidojot 2,028 miljonus eiro LM pamatbudžetā un 587 143 eiro speciālajā budžetā.
MK samazina administratīvos izdevumus, pārskatot plānotos pētījumus un programmas, veicot strukturālas reformas un samazinot amata vietas, ietaupot 1,272 miljonus eiro.
Sabiedrības integrācijas fonds samazina finansējumu iestādes arhīva administrēšanas procesiem, pārraugāmo programmu administrēšanas izdevumiem, kā arī finansējumu komerciālo mediju kapacitātes stiprināšanas projektiem, ietaupot 223 898 eiro.
Satiksmes ministrija samazina administratīvos izdevumus, izdevumus apsardzes pakalpojumiem un izdevumus alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošanai un attīstībai, kopumā samazinot izdevumus par 3,9 miljoniem eiro.
TM paredz Konfiskācijas fonda iesaldēšanu uz četriem gadiem, Uzturlīdzekļu garantiju fonda dotācijas daļas samazinājumu saistībā ar ieņēmumu palielinājumu no regresa kārtībā atgūtajiem līdzekļiem. Tāpat TM samazina finansējumu saistībā ar piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās, samazina izdevumus atlīdzībai un samazina četras amata vietas, kā arī 2026.gadam paredz samazināt finansējums Liepājas cietuma būvniecībai, ņemot vērā tā pabeigšanu 2025.gadā. Kopējais TM izdevumu samazinājums ir 27,413 miljoni eiro.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) samazina izdevumus rekonstrukcijas darbiem, remontdarbiem un iestāžu uzturēšanas darbiem attiecībā uz Latvijas Nacionālā botāniskā dārza, Latvijas Nacionālā dabas muzeja, Dabas aizsardzības pārvaldes infrastruktūru. Tāpat VARAM samazina izdevumus vairāku informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai, izdevumus valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla uzturēšanai, izdevumus atbalstam plānošanas reģioniem, kā arī komandējuma izdevumus. Kopējais izdevumus samazinājums 2026.gadam ir 3,535 miljoni eiro.
Veselības ministrija (VM) samazina administratīvos izdevumus, atlīdzības fondu VM un padotības iestādēm un optimizē izdevumus augstākajai izglītībai Rīgas Stradiņa universitātē, ietaupot 4,597 miljonus eiro.
Zemkopības ministrija samazina amata vietas un atlīdzības izdevumus padotības iestādēs, izdevumus par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, komandējumiem un ēku/telpu remontdarbiem un telpu nomai, ietaupot 7,48 miljonus eiro.
Tāpat FM ziņojumā teikts, ka gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma izdevumi samazināti par 9,549 miljoniem eiro.