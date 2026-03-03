Krištopāns laukumā lielisks, taču "Melsungen" cieš neveiksmi EHF Eiropas līgas spēlē
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns otrdien guva piecus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" zaudējumā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas mačā.
Pamatturnīra trešās grupas spēlē "Melsungen" viesos ar 30:31 (16:16) zaudēja Zviedrijas vienībai "IFK Kristianstad". Krištopāns realizēja piecus no sešiem metieniem.
Melzungenes komandā vairāk par latvieti vārtus guva tikai Florians Drostens, kurš izcēlās ar sešiem precīziem metieniem, bet vēl četrus vārtus guva Vladislavs Kulešs. Mājinieku uzvaru ar 15 vārtiem sekmēja Aksels Monsons.
Trešajā grupā seši punkti piecās spēlēs ir "Melsungen", pa četriem punktiem četros mačos ir Skopjes "Vardar" un Lisabonas "Benfica", bet "IFK Kristianstad" pie četriem punktiem tikusi piecās cīņās.
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva Vācijas kluba "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu.
