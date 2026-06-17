Latvijas 3x3 basketbolistes zaudē Zviedrijai un netiek Eiropas kausa finālturnīrā
Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase, kurā spēlē Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane, trešdien Rumānijā izšķirīgajā cīņā piekāpās Zviedrijai un neiekļuva Eiropas kausa finālturnīrā.
Latvijas izlase zaudēja ar 13:15.
Jau ziņots, ka B grupas spēlēs latvietes ar 13:10 pieveica Grieķiju, ar 18:14 - Lielbritāniju un ar 16:13 - Austriju, ieņemot pirmo vietu grupā.
Zviedrietes A grupā pagarinājumā ar 11:9 uzvarēja Lietuvu un ar 12:7 - Rumāniju, bet ar 12:16 piekāpās Ukrainai, kā arī ar 20:4 sagrāva Dāniju, ieņemot otro vietu grupā.
Eiropas kausa finālturnīrā iekļūst divas Rumānijas turnīra vienības. Pirms Latvijas izlases spēles vietu finālturnīrā nodrošināja Ukraina, kas ar 16:15 pieveica Austriju.
Pirms pusotras nedēļas izlase, Leimanes vietā spēlējot Paulai Ciršai, Pasaules kausā iekļuva astotdaļfinālā, kas Latvijas sieviešu izlasei ir līdz šim augstākais sasniegums.
Finālturnīram jau iepriekš bija kvalificējušās desmit izlases - pašreizējā Eiropas čempione Nīderlande, sacensību rīkotāja Beļģija, kā arī Spānija, Francija, Vācija, Polija un Čehija pēc ranga un kvalifikācijas turnīru uzvarētājas Ungārija, Slovēnija un Azerbaidžāna.
Vīriešu turnīrā garantēta vieta Eiropas kausa finālturnīrā ir pašreizējai čempionei Lietuvai, mājiniecei Beļģijai, pēc ranga - Serbijai, Francijai, Nīderlandei, Vācijai un Pasaules kausa ieguvējai Latvijai, kā arī kvalifikācijas turnīru uzvarētājām Itālijai, Īrijai un Šveicei.
Eiropas čempionāta finālturnīrs no 11. līdz 13. septembrim notiks Beļģijas pilsētā Antverpenē.