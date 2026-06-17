FOTO: Kurzemes ziemeļos debesīs novērots rets halo paveids
Rojā un citviet Kurzemes ziemeļu daļā trešdien, 17. jūnijā, debesīs bija vērojams rets halo paveids. Līdzās ierastajam varavīkšņainajam gaismas lokam ap Sauli redzams arī parhēlija aplis, kas iet caur Saules centru.
LTV laika ziņu redaktors Toms Bricis skaidro, ka šādas optiskās parādības veidojas, saules gaismai lūstot un atstarojoties spalvu mākoņos esošajos ledus kristālos. Tas, kāds halo paveids debesīs parādās, atkarīgs no ledus kristālu formas un novietojuma. Parhēlija apli rada pret zemi vertikāli vērsti heksagonāli jeb seštūraini ledus kristāliņi.
Šī parādība ir retāk novērojama nekā tradicionālais halo aplis ap Sauli, tādēļ tās parādīšanās debesīs piesaistījusi plašu uzmanību.
Sociālajos tīklos iedzīvotāji aktīvi dalījušies ar novērojumiem un fotogrāfijām no Rojas, Talsiem, Valdgales krustojuma un Engures ezera dabas parka. Daļa komentētāju parādību sauc par skaistu un retu dabas brīnumu, norādot, ka ko tādu redz pirmo reizi, savukārt citi joko, ka “laimīgi cilvēki”, kuriem izdevies to pamanīt, jo citviet, piemēram, Cēsu pusē, debesis bijušas apmākušās.