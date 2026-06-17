Līdz rīta gaismai: Dzegužkalnā sola vienas no krāšņākajām Jāņu svinībām Rīgā
Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti svinēt Jāņus Rīgas augstākajā kalnā – Dzegužkalnā! No 23. jūnija pulksten 20.00 līdz rīta gaismai Dzegužkalna parkā smaržos Jāņu zāles, skanēs Jāņu dziesmas jaudīgu postfolkloras grupu izpildījumā un estrāde dimdēs dančos.
"Gada krāšņākos dabas svētkus svinēsim un tradīcijas iepazīsim kopā ar Jāņu māti Zoju Heimrāti un Jāņu tēvu Edgaru Liporu. Svētkos “Tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā” viss notiks kā senāk – būs iespēja izjust un iepazīt latviešu kultūras tradicionālās vērtības un ieražas: Jāņu vainagu pīšanu, zīlēšanu, līgošanu un aplīgošanu, uguns svētīšanu, Jāņu godināšanu, saules pavadīšanu un sagaidīšanu," informē Austras biedrība.
Lieli un mazi Jāņu bērni Dzegužkalnā aicināti ierasties jau no pulksten 18.00, lai mierpilni atrastu un iekārtotu sev labāko svinēšanas vietu. Svētkus pulksten 20.00 atklās Jāņu māte un Jāņu tēvs kopā ar Rīgas Danču kluba dalībniekiem un etno kompāniju “Zeidi”, kas no pulksten 20.30 apdziedās ne tikai Jāņu māti un Jāņu tēvu, bet arī sanākušos rīdziniekus un pilsētas viesus.
Pulksten 22.00 visi klātesošie aicināti uz uguns rituālu. Vispirms kopā ar Jāņu māti, Jāņu tēvu un mūziķiem Ilgu Reiznieci un Māri Muktupāvelu visi dosies lāpu gājienā uz Dzegužkalna virsotni, kur svinīgi tiks iedegta pūdele, bet tad – uguns rats, kas, noripodams kalna pakājē, iedegs arī lielo Jāņuguni. Tajā jau tradicionāli tiks sadedzināti pērnie Jāņu vainagi un kopā ar tiem simboliski viss, kas jāatstāj pagātnē.
No pulksten 22.30 estrādē Ilgas Reiznieces vadībā, kopā ar postfolkloras grupu “Iļģi”, svētku apmeklētāji aicināti ieklausīties un apgūt skaistākās līgotnes, bet no pulksten 23.00 sāksies ikgadējā lielā danču tūre kopā ar “Iļģiem” un Rīgas Danču klubu. Pusnaktī pie skatuves aicināti visi klātesošie Jāņi, kuri tiks godināti ar ozollapu vainagiem, bet pēc tam no pulksten 00.30 tumsu kliedēs muzikālā apvienība “Rahu”, tad no pulksten diviem naktī sauli gaidīsim kopā ar jaunfolka grupu “Jauno Jāņu Orķestris”, bet saullēktu no pusčetriem rītā ieskandināsim kopā ar postfolkloras grupu “Rikši”. Rīta agrumā sauli sagaidīs, kā ierasts, paši izturīgākie līgotāji kopā ar Jāņu māti un Jāņu tēvu, rāmi iedziedot jauno gada posmu un sniedzot sev brīnumainu mirkli Dzegužkalna virsotnē.
Par svētku svinētāju labsajūtu rūpēsies dažādi ēdinātāji, piedāvājot latviešu tradicionālos ēdienus un dzērienus. Lūgums ņemt līdzi savas sedziņas sēdēšanai Dzegužkalna nogāzē un pļavā, kā arī laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un pretodu līdzekļus.
Visērtāk Dzegužkalns ir sasniedzams, izmantojot 5. tramvaju vai 3. autobusu. Sabiedriskais transports 23. un 24. jūnijā Rīgā būs bez maksas.