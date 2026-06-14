“Gribētu atkal būt 40 gadus vecs un dejot pa Ņujorku”: avoti stāsta, kā Tramps uztver savu vecumu
ASV prezidents Donalds Tramps šodien svin 80. dzimšanas dienu. Prezidentam pietuvināti avoti stāsta, ka Tramps par savu vecumu domāt nevēlas un negrasās piebremzēt. Tā vietā Tramps sapņo atkal būt 40 gadus vecs un dejot pa Ņujorku.
Prezidents Donalds Tramps svētdien, 14. jūnijā, atzīmē savu 80. dzimšanas dienu. Lai gan viņam nepatīkot domāt par savu vecumu, prezidentam tuvu stāvoši avoti norāda, ka Tramps tuvākajā laikā negrasās samazināt tempu.
Kāds informēts avots sacīja, ka viņam ir pārāk daudz darāmā un pārāk daudz ienaidnieku, ar kuriem jātiek galā.
“Donalds ar prieku izvairās no domām par savu vecumu un novecošanu,” sacīja prezidentam tuvs politikas avots. “Viņš ir pārāk aizņemts, baudot savu varu. Viņam patīk, ka par viņu runā. Ieiešana jaunā desmitgadē viņam šķiet biedējoša, tomēr viņš dzīvo savā pasaulē.”
Avots apgalvo, ka “laika pavadīšana, atriebjoties ienaidniekiem, ir viņa ikdienas sports”, piebilstot: “Tas viņam sniedz gandarījumu, pārliecību un to, kas viņa izpratnē ir laime.”
Tramps savas otrās prezidentūras laikā lielā mērā ir apbalvojis uzticamus sabiedrotos un mēģinājis sodīt tos, kurus uzskata par ienaidniekiem, tostarp demokrātus un valdības pārstāvjus, kas bija iesaistīti pret viņu vērstajās kriminālvajāšanās laikā, kad viņš nebija amatā.
Lai gan Tramps līdz otrā termiņa beigām var kļūt par vecāko prezidentu ASV vēsturē, bijušais viņa komandas pārstāvis “PEOPLE” norāda, ka doma par atpūtu 80 gadus vecajam prezidentam nešķiet pievilcīga. Viņš katru nedēļu piedalās vairākos garos publiskos pasākumos, lai gan reizēm izskatoties, it kā būtu iemidzis Ovālajā kabinetā vai citviet — apgalvojumu, ko Baltais nams pastāvīgi noliedz.
Trampa inaugurācijas svinības: mūzika, dejas un jaunas ēras sākums
ASV prezidents Donalds Tramps un pirmā lēdija Melānija Trampa piedalījās trīs inaugurācijas ballēs vienā vakarā, atzīmējot jaunās ēras sākumu.
“Viņš ir novecojis tādā ziņā, ka reti guļ un daudzās dienās izskatās pilnīgi iztukšots, taču, neraugoties uz 80 gadu vecumu, viņš neko nemainītu,” sacīja bijušais komandas loceklis. “Viņš vienmēr ir bijis darba zirgs un ienīst atvaļinājumus. Viņš nav cilvēks, kurš sēdēs pludmalē un atpūtīsies.”
Tomēr kāds sabiedrības aprindu avots norāda, ka 80 gadus vecais prezidents pēc šā gada braucieniem uz Ķīnu un Eiropu varētu izvairīties no daļas starptautisko vizīšu. Pagājušajā nedēļā, runājot par iespējamu miera vienošanās parakstīšanu Eiropā saistībā ar karu ar Irānu, Tramps sacīja, ka “nevarēs tur būt”, taču nepaskaidroja, kāpēc.
“Prezidents Tramps ir ieradumu cilvēks, un viņam nepatīk, ja viņu izrauj no komforta zonas. Tāpēc domāju, ka viņš ceļos tad, kad tas būs nepieciešams, bet centīsies no daudz kā izvairīties, jo tas ir grūtāk nekā pat pirms pieciem gadiem,” prognozēja avots. “Viņam patīk golfs, laiks ar uzticamu lojālistu loku un dzirdēt, cik ļoti cilvēki viņu mīl. Viņam šis uzmundrinājums ir vajadzīgs, un viņš zina, kā to iegūt.”
Cits sabiedrības aprindu avots sacīja, ka Tramps vēlas “atkal būt 40 gadus vecs, dejot pa Ņujorku” un “būt lielai zvaigznei”, taču “prezidentūra ar visu tās atbildību viņu ir novecinājusi”.
“Pazīstot viņu, viņš neapstāsies. Viņš turpinās tādā pašā tempā arī nākamajos gados, kamēr vien veselība to ļaus,” sacīja avots. “Viņš nesēž un neuztraucas par savu veselību. Viņš ir aizņemts, viņa prāts joprojām strādā ar pilnu jaudu, un viņš neļaus sev apzināti piebremzēt.”
Trampa Maralago īpašumā Palmbīčā, Floridā, avoti norāda, ka viņa atmiņa par paziņām un kluba apmeklētājiem joprojām ir asa. “Ja kādam, kas viņam patīk vai ko viņš pazīst gadiem, ir problēma, viņš ir kā atmiņas pulkstenis,” sacīja kāds Palmbīčas avots.
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Regulārs Maralago vakariņu viesis piebilda, ka klubā Tramps vakaros joprojām ir “ļoti enerģisks un iesaistīts”.
Tomēr ne visi tik atzinīgi vērtē prezidenta vecumu un prāta asumu. Kāds demokrātu politikas avots sacīja, ka Tramps “ir ģēnijs fantāzijas pārdošanā” — proti, radot priekšstatu, ka ar gadiem nav kļuvis lēnāks.
“Viņš ir izcils pārdevējs. Viņš ir pārliecinājis cilvēkus, ka viņš ir kā “Energizer” zaķis, bet “Miegainais Džo” Baidens ir tas, kurš nespēj turēt līdzi,” sacīja avots. “Viņam ir sekotāju bāze, kas tic visam, ko viņš saka. Gadiem ejot, viņam nāksies turpināt šo pārdošanas kampaņu.”