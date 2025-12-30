Pasaulē
Ukrainas bruņotie spēki uzbrūk Krievijas dronu palaišanas bāzei Doneckā. VIDEO
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēki veikuši plašus uzbrukumus Krievijas dronu palaišanas bāzei Doneckā, ziņo medijs "Espreso", atsaucoties uz Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandiera Roberta (Madjara) Brovdi ierakstu "Facebook".
Tiek ziņots, ka Ukrainas spēki trāpījuši šādiem mērķiem:
- "Geran"/"Shahed" bezpilota lidaparātu loģistikas centram;
- "Geran"/"Shahed" un "Gerbera" bezpilota lidaparātu sagatavošanas un apkopes punktam pirms lidojuma;
- "Geran"/"Shahed" bezpilota lidaparātu centrālajai kaujas galviņu glabātuvei;
- "Gerbera" bezpilota lidaparātu uzkrājumu noliktavai;
- personāla izvietošanas vietai, kur tiek veikta "Geran"/"Shahed" un "Gerbera" bezpilota lidaparātu sagatavošana un tehniskā apkope pirms palaišanas.