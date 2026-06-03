Sievu apņēmis latgaliešu dziedātājs Ingars Puncuļs
Par precētu vīru kļuvis grupas "Baritoni" dalībnieks Ingars Puncuļs – mūziķis apprecējis savu mīļoto Aiju. Sociālajos tīklos jaunlaulātie dalījušies ar aizkustinošiem mirkļiem no īpašās dienas, kurā viens otram teikuši jāvārdu Siguldas katoļu baznīcā.
Ingars Puncuļs ir viens no vokālās grupas "Baritoni" dalībniekiem. Grupu veido četri draugi no Latgales – Ingars un Artūrs Puncuļi, Mārtiņš Strods un Normunds Litovnieks. Plašāku atpazīstamību viņi ieguva 2018. gadā, piedaloties TV3 muzikālajā šovā "X faktors", kur kļuva par vieniem no skatītāju favorītiem un izcīnīja otro vietu.
Kā zina vēstīt žurnāls "Kas Jauns", trīsdesmit divus gadus vecā dziedātāja Ingara Puncuļa sieva ir trīs gadus par viņu jaunāka vizāžiste Aija Mūrniece. Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, pēc kāzām viņa pieņēmusi vīra uzvārdu un kļuvusi par Aiju Punculi. Ingars un Aija pirmās kopbildes sociālajos tīklos izlika jau 2020. gadā.
Kā redzams publiskotajos foto, pāris kāzu dienā bija izvēlējies elegantus gaišus tērpus, savukārt ceremonija risinājās ģimeniskā un sirsnīgā atmosfērā. Ar priecīgajām ziņām jaunlaulātos sveica gan draugi, gan ģimenes locekļi.
Ingars Puncuļs iepriekš bija precējies ar Baibu Reini, ar kuru iepazinās, piedaloties muzikālajos projektos un televīzijas šovos. Abi savulaik bija pazīstami arī kā dalībnieki šovā "Dziedošās ģimenes".