Eiropiešu cerības sabrūk: jaunākā aptauja atklāj satraucošu ainu
Eirozonas mājsaimniecību inflācijas gaidas aprīlī stabilizējās, taču saglabājās augstākā līmenī nekā pirms konflikta Tuvajos Austrumos.
Pastāv liela varbūtība, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) nākamnedēļ paaugstinās procentu likmes, raksta "The Wall Street Journal".
Saskaņā ar aptauju, kurā no 2. aprīļa līdz 4. maijam piedalījās 19 000 Eiropas iedzīvotāju, nākamo 12 mēnešu laikā patēriņa cenu pieaugums tiek prognozēts četru procentu apmērā — tas ir tāds pats rādītājs kā martā.
Vienlaikus jaunākā aptauja liecina, ka mājsaimniecību inflācijas gaidas turpmākajiem trim gadiem ir nedaudz mazinājušās.
Aprīļa sanāksmē ECB amatpersonas bāzes procentu likmi atstāja nemainīgu, tomēr pagājušajā nedēļā publiskotais sanāksmes protokols liecina, ka vairāki padomes locekļi bija gatavi atbalstīt procentu likmju paaugstināšanu.
Nākamā ECB sanāksme notiks 11. jūnijā, un investori uzskata, ka tajā procentu likme tiks paaugstināta no pašreizējiem 2% līdz 2,25%.
ECB amatpersonas norādījušas, ka rīkosies, ja parādīsies pazīmes, ka darbinieki uzskata inflācijas paātrināšanos par ilgstošu un tādēļ pieprasīs lielāku algu pieaugumu, kas savukārt mudinātu uzņēmumus vēl vairāk celt cenas.
Tomēr šī pati aptauja atklāja, ka mājsaimniecības sagaida lēnāku ienākumu pieaugumu nekā martā.
Tas liecina, ka iedzīvotāji netic, ka algu kāpums pilnībā kompensēs energoresursu cenu pieaugumu pēc konflikta sākuma Tuvajos Austrumos.
Mājsaimniecības prognozē, ka nākamo 12 mēnešu laikā viņu ienākumi pieaugs tikai par 0,8%, kamēr martā tika gaidīts 2% pieaugums.
Savukārt ECB rūpīgi seko līdzi darba algu līgumu tendencēm. Bankas pārstāvji norāda, ka nesen noslēgtās vienošanās liecina par mērenu algu pieaugumu šogad.
Tomēr amatpersonas joprojām uzskata, ka, tā kā Hormuza šaurums faktiski joprojām ir slēgts un energoresursu cenas saglabājas augstas, spiediens uz algu paaugstināšanu turpinās pieaugt.