Daba ir nežēlīga - stārķu mamma Uma tiešraides kamerā notiesā vienu no saviem mazuļiem. VIDEO
Tukuma novada stārķu ligzdā izvietotajā tiešraides kamerā novērota skarba aina - strārķu mamma Uma apēdusi vienu no saviem trim mazuļiem.
"Pirmdienas, 1. jūnija, pēcpusdienā balto stārķu tiešraides ligzdā diemžēl tika novērots cilvēka sirdi plosošs, taču putna dzīvei raksturīgs dabisks process: mazuļu skaita regulēšana. Ligzdā palika tikai divi stārķu mazuļi," sociālajos tīklos norāda AS "Sadales tīkls".
Notikušais satraucis vairākus iedzīvotājus, kuri komentāros vaicā, "kādēļ stārķu mamma tā izrīkojās?", vai norāda, ka ligzdā notikušas trakas lietas". Tikmēr citi skaidro, ka "šāda prakse stārķu ligzdās ir ierasta, un katru gadu vecāki izmat vai apēd kādu no mazuļiem". "Labāk, lai izlidono ligzdas 1-2 spēcīgi putni, nekā 3 vāji. Tā visiem būs lielākas izredzes izdzīvot garo migrācijas ceļu uz dienvidiem," norāda kāda putnu vērotāja.
Stārķus pāris Uma un Jumis ligzdu sāka apdzīvot 2025. gadā 14. aprīlī. Šogad ligzdā izšķīlušies kopumā trīs mazuļi. Tiešraide no balto stārķu ligzdas, kas atrodas Tukuma novadā, tika uzsākta 2021. gada pavasarī un tiek nodrošināta sadarbībā ar AS "Sadales tīkls".
Jau ziņots, ka Tukuma ligzdā pirmais stārķis atrādījās 25. martā, bet ligzdas īstie saimnieki atgriezās un sāka to iekārtot tikai 15. aprīlī, vēsta Latvijas Dabas fonds. Baltie stārķi Ciconia ciconia ir viena no Latvijas aizsargājamo putnu sugām, kas ik pavasari mēro tālo ceļu, lai atgrieztos no ziemošanas vietām Āfrikā.
Tiešraidē vērojamā balto stārķu ligzda, kas izveidota uz ekspluatācijā esošās elektrolīnijas balsta, šopavasar piedzīvoja pārmaiņas – vecā ligzda kļuva nestabila, tāpēc ar AS “Sadales tīkli” gādību to nomainīja pret jaunu. Ligzdas saimnieki jauno mājvietu ir pieņēmuši un šobrīd aktīvi to turpina uzlabot.