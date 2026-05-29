Noskaidrots, kādu algu "uz rokas" saņem iedzīvotāji dažādās Eiropas valstīs
Daudzi sapņo pārcelties uz Eiropu ar augstu algu, taču skaists cipars līgumā vēl nenozīmē bagātību.
Viss ir atkarīgs no Eiropas nodokļiem, jo reālais ienākums "uz rokas" dažādās valstīs var atšķirties par desmitiem tūkstošu eiro.
Žurnālisti no "Euronews Business" sagatavojuši aptuvenu topu un noskaidrojuši, cik patiesībā paliek no 100 000 eiro "pirms nodokļiem". Izrādījās, ka Austrumeiropā darbinieki mājās aiznes daudz vairāk nekā Rietumeiropā vai Ziemeļeiropā.
Nodokļu noteikumi katrā valstī ir savi: kādā vietā likme ir fiksēta visiem, bet citur darbojas progresīvā sistēma – jo augstāks ienākums, jo vairāk valsts paņem.
Būt vienam vai pārī, ienākumu avotu skaits un bērnu esamība – tas viss ietekmē neto algu. Pieņemsim, ka kāds pelna 100 000 eiro gadā "pirms nodokļiem". Šī persona ir viena un bez bērniem. Cik viņš aiznesīs mājās? Kā izskatīsies neto algas dažādās Eiropas valstīs?
Aprēķins ir sarežģīts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem mainīgajiem lielumiem. Nodokļu sistēmas pašas atšķiras: dažās valstīs tiek izmantota vienkārša pieeja, bet citās – sarežģītāka. Eksperti novērtēja neto algu no bruto ienākumiem 100 000 eiro, balstoties uz OECD Tax Wedge 2026 pārskatu, OECD valstu dossijiem, PwC Worldwide Tax Summaries un nacionālajiem avotiem.
Izmantotās nodokļu likmes attiecas uz 2025. gadu. Valūtas, kas nav eiro, tika pārrēķinātas, izmantojot ECB atsauces kursus 2025. gada 31. decembrī. Tas galvenokārt atspoguļo 2025. gada novērtējumus. Dažas mainīgās vērtības, kas joprojām var ietekmēt aprēķinu, netika iekļautas. Papildu ienākumu avoti netiek ņemti vērā. Tādējādi tie ir tikai aptuveni novērtējumi, paredzēti, lai plaši salīdzinātu nodokļu slogu Eiropas valstīs.
Bulgārija ir līdere reitingā
Starp 31 Eiropas valsti (ES dalībvalstis plus Lielbritānija, Šveice, Norvēģija un Turcija) neto alga no bruto ienākumiem 100 000 eiro svārstās no 50 750 eiro Beļģijā līdz 86 930 eiro Bulgārijā.
Bulgārija ir vienīgā valsts, kur neto alga pārsniedz 85 000 eiro. Nākamā pēc lieluma ir Igaunija ar 74 400 eiro. Čehija (72 800 eiro), Malta (72 500 eiro), Šveice (70 500 eiro) un Kipra (70 300 eiro) ir valstis, kur darbinieki saglabā vismaz 70 000 eiro no bruto algas 100 000 eiro apmērā.
Lielbritānijā visaugstākā neto alga starp lielākajām ekonomikām
Lielbritānijā darbinieki saglabā gandrīz 70% no savas bruto algas šajā ienākumu līmenī. Neto alga sastāda 69 900 eiro, kas ir augstākais rādītājs starp piecām lielākajām Eiropas ekonomikām.
Spānija (64 200 eiro) un Francija (63 000 eiro) atrodas vidējā līmenī, savukārt Vācija (57 900 eiro) un Itālija (56 700 eiro) piedāvā zemākos neto algu rādītājus starp lielo piecinieku.
Zemākā neto alga: Beļģija, Dānija un Zviedrija
Apakšējā līmenī Beļģija (50 750 eiro) ieņem pēdējo vietu kopvērtējumā, tai seko divas Skandināvijas valstis: Dānija (51 500 eiro) un Zviedrija (52 000 eiro). Austrija (54 200 eiro), Slovēnija (55 060 eiro) un Grieķija (56 615 eiro) arī ir valstis, kur bruto alga 100 000 eiro apmērā noved pie zemākajiem neto ienākumiem Eiropā.
Portugāle (57 000 eiro) un Rumānija (58 500 eiro) arī atrodas zem 60 000 eiro "neto" līmeņa. Polija (60 225 eiro), Nīderlande (60 500 eiro), Lietuva (60 500 eiro), Horvātija (61 000 eiro) un Luksemburga (61 500 eiro) atrodas nedaudz virs šī līmeņa.
Starp Skandināvijas valstīm Norvēģija (66 900 eiro) piedāvā visaugstāko neto algu, tai seko Somija (62 200 eiro). Abas valstis ir ievērojami augstāk par Dāniju un Zviedriju, kuru rādītāji tikko pārsniedz 50 000 eiro.
Īrijā (64 000 eiro) un Turcijā (63 200 eiro) darbinieki mājās aiznes mazāk nekā divas trešdaļas no bruto algas 100 000 eiro apmērā. Slovākija (67 855 eiro) un Ungārija (66 500 eiro) atrodas nedaudz augstāk, ar atšķirību aptuveni 2 000–3 000 eiro.
Reģionālās tendences: Austrumeiropa pret Rietumeiropu un Ziemeļeiropu
Austrumeiropa kopumā ļauj darbiniekiem saglabāt lielāku daļu no bruto algas 100 000 eiro.
Šajās valstīs bieži darbojas plakanākas ienākuma nodokļa sistēmas, zemākas maksimālās likmes vai ierobežoti sociālās apdrošināšanas maksājumi.
Rietumeiropa un Ziemeļeiropa parasti rāda zemāku neto algu šajā ienākumu līmenī. Tās valstis, piemēram, Beļģija, Dānija, Vācija, Austrija, Francija, Zviedrija un Nīderlande, izjūt lielāku slogu progresīvā ienākuma nodokļa, darbinieku sociālo iemaksu un citu nodevu dēļ.
Vietējie un reģionālie nodokļi arī var ietekmēt reitingus. Aprēķinos tiek izmantotas galvaspilsētas un reģioni.
Kā 100 000 eiro salīdzinās ar vidējām algām
Lai gan 100 000 eiro ir cienījama bruto alga dažās valstīs, tā lielākajā daļā Eiropas pārsniedz vidējo. Saskaņā ar OECD datiem par 2025. gadu Šveice ir vienīgā Eiropas valsts, kur vidējā alga vienam cilvēkam bez bērniem pārsniedz šo līmeni un sastāda 107 487 eiro.
ES ietvaros Luksemburga ir valsts ar visaugstāko vidējo algu – 77 844 eiro. Trīspadsmit no 22 ES valstīm sarakstā vidējā alga ir zem 50 000 eiro, un Slovākijā tā ir zemākā – 19 590 eiro.
Maksimālās fizisko personu ienākuma nodokļa likmes
Maksimālās fizisko personu ienākuma nodokļa likmes cilvēkiem ar visaugstākajiem ienākumiem Eiropā ļoti atšķiras un atbilst reģionālajām īpatnībām.
Skandināvijas un Rietumeiropas valstīs parasti ir visaugstākās maksimālās likmes, parasti no 45% līdz 60%. Centrālā un Austrumeiropa, tostarp Balkāni, parasti piemēro zemākas likmes.