Belgradā tūkstoši pieprasa pirmstermiņa vēlēšanas, izceļas vardarbīgas sadursmes ar policiju
Sestdien Belgradas ielās izgāja desmiti tūkstoši cilvēku, lai pieprasītu pirmstermiņa vēlēšanas.
Serbijā nerimst protestu kustība, ko izraisīja dzelzceļa stacijas nojumes sagrūšana Novi Sadā 2024. gada novembrī, kas prasīja 16 cilvēku dzīvības.
Valdības pretinieki katastrofā vaino varasiestāžu nekompetenci un korupciju. Protestos pret valdību par vadošo spēku kļuvuši studenti, taču tajos iesaistījušies arī citi sabiedrības slāņi.
Kāds elektrotehnikas students, kas bija viens no runātājiem mītiņā, norādīja, ka pirmstermiņa vēlēšanas ir iespēja iegūt godīgu valdību, brīvību un cieņpilnu dzīvi.
Studenti jau gadu okupējuši gandrīz visas Serbijas universitātes, un viņiem pievienojušies miljoni citu pilsoņu.
Kārtējās vēlēšanas Serbijā paredzētas 2027. gada beigās, taču protestētāji uzskata, ka pirmstermiņa vēlēšanas dos iespēju miermīlīgā ceļā panākt valdības maiņu.
Pēc demonstrācijas beigām sestdienas vakarā izcēlās sadursmes starp protestētājiem un policiju.
Iekšlietu ministrs Ivica Dačičs paziņoja, ka aizturēti 23 cilvēki. Viņš piebilda, ka starp policistiem ir ievainotie, taču konkrētu cietušo skaitu neminēja.
Savukārt prezidents Aleksandrs Vučičs sociālās saziņas vietnē "Instagram" norādījis, ka protestētāji kārtējo reizi esot nodemonstrējuši savu vardarbīgo iedabu.
Vairākās iepriekš notikušajās protesta akcijās ticis konstatēts, ka vardarbīgās sadursmes izraisījuši demonstrantu rindās iefiltrēti provokatori.
Kā ziņots, pirms sestdienas demonstrācijas varasiestādes kārtējo reizi apturēja dzelzceļa satiksmi ar acīmredzamu mērķi apgrūtināt ārpus Belgradas dzīvojošo pilsoņu nokļūšanu galvaspilsētā, lai pievienotos protestiem.