Lietuvas prezidents Nausēda nopeļ ārlietu ministra Budra izteikumus par Krievijas Kaļiņingradas apgabalu
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ārlietu ministra Ķēstuša Budra izteikumus, ka NATO spēj iznīcināt Krievijas pretgaisa aizsardzību Kaļiņingradas apgabala eksklāvā, nosaucis par ne pārāk veiksmīgiem.
"Šis nav veiksmīgākais Ķēstuša Budra paziņojums, un, iespējams, Budra kungs kā drošības eksperts ņēma virsroku pār Budra kungu kā ministru. Sākās spriešana par hipotētiskiem scenārijiem, un tas varbūt ir piemēroti drošības ekspertam, bet ne gluži piemēroti ārlietu ministram," piektdien telekanāla LNK ziņu raidījumā sacīja Lietuvas prezidents.
Pirms kļūšanas par ārlietu ministru Budris bija Nausēdas padomnieks nacionālās drošības jautājumos.
"Taču noteikti nav vērts rīkot linča tiesu Ķēstutim Budrim, jo Krievija šobrīd ir tādā histēriskā stāvoklī, kad tā vienkārši meklē jebkuru iespēju, lai "piekasītos" un sarīkotu provokāciju, dažkārt pat bez iemesla," teica Nausēda.
Jau ziņots, ka šonedēļ intervijā Šveices laikrakstam "Neue Zürcher Zeitung" Budris sacīja, ka NATO rīcībā ir visi līdzekļi, lai iznīcinātu pretgaisa aizsardzību Kaļiņingradas eksklāvā. "Krieviem jādemonstrē, ka mēs varam ieņemt viņu radīto mazo cietoksni Kaļiņingradā. NATO ir līdzekļi ārkārtējā situācijā nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes," teica Lietuvas ārlietu ministrs.
Arī Lietuvas premjerministre Inga Ruginene ceturtdien aicināja atturēties no šādiem izteikumiem.