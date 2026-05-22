Francijas ekspremjers Atāls iesaistās cīņā par prezidenta amatu: "Vairs nevaru paciest šādu Francijas politiku!"
Francijas bijušais premjerministrs Gabriels Atāls piektdien paziņoja, ka nākamgad kandidēs uz prezidenta amatu, kļūstot par otro prominento centristu, kas paudis apņemšanos kandidēt uz valsts galvas amatu.
"Es vairs nevaru paciest šādu Francijas politiku, kur tā ir tikai 50 nokrāsas lejupslīdes vadībai," Mirdebaresā, valsts dienvidos, pavēstīja prezidenta Emanuela Makrona dibinātās partijas "Renaissance" ("Atdzimšana") līderis Atāls. "Esmu nolēmis kandidēt uz prezidenta amatu,"
"Daudz ceļojis pa Franciju un saticis daudzus francūžus, esmu nonācis pie pārliecības - ļoti spēcīgas pārliecības -, ka mūsu labākās lappuses vēl priekšā," pauda politiķis.
Par nodomu kandidēt uz prezidenta amatu jau paziņojis cits centrists - vēl viens Makrona prezidentūras laika premjerministrs, partijas "Horizons" ("Horizonti") vadītājs Eduārs Filips.
Filips ieņēma premjera amatu no 2017. gada maija līdz 2020. gada jūlijam, bet Atāls - no 2024. gada janvāra līdz septembrim. 37 gadus vecais Atāls bija visjaunākais premjers Francijas vēsturē un pirmais atklātais homoseksuālists šajā amatā.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Filips varētu uzvarēt prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, uzveicot galēji labējo kandidātu.
Prezidenta vēlēšanas Francijā gaidāmas 2027. gada aprīlī.