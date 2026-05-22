Džons Travolta izskaidro savu neparasto beretīšu stilu pēc tam, kad viņa parādīšanās Kannās piesaista lielu uzmanību
Džons Travolta prestižajā Kannu kinofestivālā šogad redzēts ar dažādām beretēm galvā. Aktieris un režisors paskaidrojis, ko nozīmē šis viņa jaunais stils.
Džons Travolta šogad festivālā debitēja kā režisors. Viņš tajā prezentēja savu jauno filmu “Propeller One-Way Night Coach”, kurā spēlē arī viņa 26 gadus vecā meita Ella Blū Travolta.
72 gadus vecais leģendārais aktieris piesaistīja festivāla klātesošo uzmanību, izejot uz sarkanā paklāja ar apaļām brillēm un dažādu krāsu beretēm, katram pasākumam izvēloties citu krāsu. Pirmdien intervijā telekanālam CNN mūzikla “Breolīns” (“Grease”) zvaigzne atklāja, ka viņa vizuālajām pārmaiņām ir pavisam vienkāršs izskaidrojums – viņš saģērbies tā, lai radītu režisora iespaidu.
“Es sev teicu: ‘Šoreiz esmu režisors,’” paskaidroja Travolta. “’Tu esi aktieris, spēlē režisora lomu, izskaties kā veco laiku režisors.’ Es sameklēju bildes no divdesmitajiem, trīsdesmitajiem, četrdesmitajiem, piecdesmitajiem un sešdesmitajiem gadiem, un “vecās skolas” režisori tolaik nēsāja beretes un brilles. Es nodomāju: ‘Tieši tā es darīšu. Es izrādīšu cieņu šai profesijai, tāpēc iejutīšos režisora lomā.’”
Ikoniski režisori, kuri izvēlējušies sev klasisku franču stila tēlu, bija, piemēram, Ingmars Bergmans un Frānsiss Fords Kopola.
Travolta piebilda, ka viņa atšķirīgais izskats — melna, balta, tumši zila un brūnas berete —palīdzēs viņam nākotnē atcerēties šo notikumu, kad viņš pārskatīs sarkanā paklāja fotogrāfijas. “Es strādāju kino jomā jau vairāk nekā 50 gadus, bet, skatot bildes, es nevaru atšķirt dažādos pasākumus,” viņš teica, piebilstot: “Tagad es zināšu — ‘Ak, tā bija filma “Propeller One-Way Night Coach”, tas bija Kannu kinofestivāls, kad saņēmu Zelta palmas zaru’, un tas man paliks spilgtā atmiņā.”