Kanādas Albertas province rīkos referendumu par savu nākotni
Ar naftu bagātā Kanādas Albertas province 19. oktobrī rīkos referendumu par savu nākotni. Provinces premjerministre Daniele Smita ceturtdien paziņoja par referenduma rīkošanu pēc tam, kad separātistu petīcija šogad savāca vairāk nekā 300 000 parakstu, kamēr Kanādas vienotības piekritēju petīcija savāca vairāk nekā 400 000 parakstu.
Uzstājoties televīzijā Smita paziņoja, ka referenduma jautājums būs šāds: “Vai Albertai ir jāpaliek Kanādas provincei vai arī Albertas valdībai ir jāsāk Kanādas konstitūcijā prasītais juridiskais process, lai rīkotu juridiski saistošu provinces referendumu par to, vai Albertai ir vai nav jāatdalās no Kanādas?”
Viņa pati paziņojusi, ka atbalsta Albertas palikšanu Kanādā. Aptaujas liecina, ka vairums provinces iedzīvotāju vēlētos palikt Kanādā, vēsta BBC.
Jāpiebilst, ka franču valodā runājošo Kvebekas province jau divreiz rīkojusi referendumu par savu nākotni un pēdējā reizē 1995. gadā par palikšanu vienotajā valstī balsoja neliels vairākums — 50,58 procenti pret 49,22. Iepriekšējā referendumā 1980. gadā Kanādā palikt gribētāju bija krietni vairāk — 59,56 procenti pret 40,44.
Pat ja oktobrī triumfēs separātisti, Albertu gaida garš ceļš uz neatkarību. Šomēnes Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs paziņoja, ka provincei būs skaidri jāizpilda pēc Kvebekas pēdējā referenduma pieņemtā likuma prasības, proti, par atdalīšanos jānobalso “skaidram vairākumam”, referenduma jautājumam jābūt skaidri formulētam, un to pārraudzīs Kanādas Pārstāvju palāta. Pēc tam sekotu sarunas ar federālo valdību par atdalīšanās noteikumiem.
Vēl jāpiebilst, ka šajā provincē ir divu Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubu Edmontonas "Oilers" un Kalgari "Flames" mājvieta.
Kopš atgriešanās Baltajā namā ASV prezidents Donalds Tramps bieži Kanādu nodēvējis par ASV “51. štatu”, bet viņa padotie regulāri izteikušies par kaimiņvalsts nākotni. Šī gada sākumā ASV finanšu ministrs Skots Besents pieminēja iespējamo Albertas referendumu un stāstīja, ka vietējie grib to, kas jau ir pieejams ASV. “Viņiem ir lieliski resursi. Albertas iedzīvotāji ir ļoti neatkarīgi cilvēki,” Besents janvārī izteicās konservatīvajā tīmekļa vietnē “Real America’s Voice”, provokatīvi runājot par ar naftu bagātās Albertas provinces iespējamo atdalīšanos no Kanādas. “Klīst baumas, ka viņi varētu rīkot referendumu, lai izlemtu, vai palikt Kanādā vai nē... Cilvēki runā. Cilvēki vēlas suverenitāti. Viņi vēlas to, kas jau ir ASV.” Besentam piebalsoja ASV republikāņu kongresmenis no Tenesī štata Endijs Ouglss. “Es domāju, ka Albertas iedzīvotāji piekristu uzskatam, ka viņi labprātāk nebūtu Kanādas daļa, bet kļūtu par ASV daļu, jo mēs gūstam uzvaras katru dienu,” viņš paziņoja. Pērn ASV komentētājs nacionālās drošības jautājumos Brendons Veičerts izteicās, ka Trampa “51. štata retorika” patiesībā attiecas tieši uz Albertu. Bijušajam Trampa galvenajam padomniekam Stīvam Benonam viņš toreiz prognozēja, ka, ja Alberta nobalsos par izstāšanos no Kanādas, “mēs viņus atzīsim un pavērsim ceļu tās kļūšanai par 51. štatu” lielā mērā tādēļ, ka provincei ir milzīgi naftas, gāzes un retzemju minerālu krājumi. Pagājušajā nedēļā viņš konkretizēja šīs provinces sagrābšanas plānu. “Atcerieties, ka Teksasa un Kalifornija vispirms pasludināja neatkarību no Meksikas 1800.gados, izveidojot neatkarīgas republikas, bet vēlāk nobalsoja par iestāšanos savienībā,” viņš rakstīja savā blogā. “Tie ir Albertas speramie soļi, ja viņi sekmīgi nobalsos par neatkarību. Grūti noticēt, ka Vašingtona paciestu, ka pie tās robežas nenoteiktu laiku pastāv neatkarīga, ar enerģiju bagātā Alberta.”
Janvārī Pasaules ekonomikas forumā Davosā Tramps atkal draudēja Kanādai, paziņojot Kārnijam: "Kanāda pastāv, pateicoties ASV. Atceries to, Mark, kad nākamreiz runāsi". Pirms tam viņš pastāvīgi ir runājis par Kanādu kā potenciālo ASV "51. štatu", bet Kārniju, tāpat kā viņa priekšteci Džastinu Trudo ņirdzīgi dēvējis par "gubernatoriem".