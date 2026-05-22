Vācija beidzot izlien no zaudējumu bedres, kamēr Kanāda turpina uzvaru gājienu
Vācijas un Kanādas vīriešu hokeja izlases piektdien Šveicē svinēja pa uzvarai pasaules čempionāta spēlēs.
Cīrihē A grupas Vācija ar 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) apspēlēja Ungāriju. Vācija dominēja laukumā, vārtus devītajā minūtē gūstot Ērikam Mikam, bet 25 sekundes pirms pirmās trešdaļas beigām vairākumu realizēja Leons Gavanke. Otrās trešdaļas beigās vācieši guva divus vārtus 39 sekunžu laikā, vārtus gūstot Lukasam Reihelam un Samuelam Dovam-Makfolam - 4:0.
Trešās trešdaļas ievadā Gavanke panāca 5:0, bet Ungārijai precīzs bija Tamāša Šārpatki metiens - 1:5. 50. minūtē savus trešos vārtus spēlē ātrajā uzbrukumā guva Gavanke - 6:1. Jānošs Hāri 58. minūtē vienus vārtus atguva - 2:6.
A grupā Šveicei ir 15 punkti piecās spēlēs, četrās cīņās Somijai ir 12 punkti, Austrijai - deviņi un ASV - pieci punkti. Vācijai ir četri punkti piecās cīņās, četros mačos Ungārijai un Latvijai - trīs punkti, bet Lielbritānija ir bez punktiem.
Plkst. 21.20 šajā grupā notiks Somijas un Lielbritānijas mačs.
B grupā Fribūrā Kanāda ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pieveica Slovēniju. Kanādieši, kuri pirmajā periodā izpildīja sešreiz vairāk metienu pa vārtiem nekā pretinieki (12:2), vienīgos vārtus guva 12. minūtē, kad ar precīzu metienu no kreisā iemetiena apļa izcēlās aizsargs Dentons Matejčuks. Otrajā periodā vārtus guva Dilans Kazenss, trešajā - Emits Finijs, panākot 3:0, bet 65 sekundes pirms mača beigām Slovēnijas izlase vienus vārtus atguva pēc precīza Rožles Bohinca metiena.
B grupā 14 punkti piecās spēlēs ir Kanādai un 11 punkti četrās spēlēs - Slovākijai, Čehijai četros mačos ir desmit punkti, Norvēģijai un Zviedrijai - attiecīgi septiņi un seši punkti, Slovēnijai ir trīs punkti piecās cīņās, bet bez punktiem četros mačos ir Dānija un Itālija.
Plkst. 21.20 šajā grupā spēlēs Zviedrija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.