Spēcīgs signāls? Vakariņu laikā Ķīnā Putinam tiek atskaņots "Gulbju ezers"
Krievijas vadoņa Vladimira Putina vizītes laikā Ķīnā noticis kāds neparasts "incidents", ko vairāki iedzīvotāji uzskata par skaidru brīdinājumu - grezno vakariņu laikā Putinam ticis atskaņots "Gulbju ezers".
Jau ziņots, ka Ķīnā divu dienu vizītē - 19. un 20. maijā - ieradies Krievijas vadonis Vladimirs Putins. Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins trešdien sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu uzslavēja Ķīnas un Krievijas "nelokāmās" saites, kāds notikums licis daudziem domāt, ka vakariņu laikā Ķīnas prezidents nosūtījis Putinam kādu vēstījumu.
Kā ziņo Kremļa ziņu aģentūra TASS, greznā vakariņu pasākumā, viesiem tika pasniegta Pekinas pīle un Džinhua šķiņķis, savukārt muzikālo priekšnesumu veidoja gan Ķīnas opera, gan Krievijas komponista Pētera Čaikovska baleta “Gulbju ezers” fragmenti. Norādīts, ka pasākumā tika paredzēts atskaņot "Ķīnas un Krievijas kultūras klasisko mantojumu", un ka "“Gulbju ezers” ne tikai atspoguļo klasiskās mūzikas un baleta nozīmi, bet arī simbolizē eleganci un diplomātisko ceremoniju raksturu".
Jāpiebilst, ka "Gulbju ezers" kļuva par Padomju Savienības sabrukuma simbolu pēc tam, kad tas tika nepārtraukti pārraidīts valsts televīzijā trīs dienas 1991. gada augusta nemieru laikā. 1991. gadā šis balets tika translēts valsts televīzijā laikā, kad Maskavā notika apvērsuma mēģinājums pret Mihailu Gorbačovu. Šajā laikā balets kļuva par zīmi, ka valstī valda politiska krīze un informācijas vakuums.
Par notikušo daudzi iedzīvotāji sociālajos tīklos pauduši savas pārdomas. "Tas noteikti bija stingrs vēstījums Putinam," vietnē "X" norāda Marija. "Katru reizi, kad nomira kāds padomju līderis, varas iestādes visos televīzijas kanālos nepārtraukti atskaņoja Gulbju ezeru. Tātad, vispirms Sji paziņo Trampam, ka Putins "nožēlos" savu karu Ukrainā, un pēc tam dažas dienas vēlāk sagaidīšanas vakariņās atskaņo "Gulbju ezeru"... Vai Ķīna sūta vēstījumu Krievijai?" norāda vēl kāds. Bet kāds cits pauž, ka tā "jau ir nākamā līmeņa diplomātija".
Jau ziņots, ka Putins apmeklē Ķīnu vien dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trampa vizītes Pekinā. Lai gan paredzams, ka Sji informēs Putinu par sarunām ar Trampu, Kremļa amatpersonas uzsver, ka Krievijas vadoņa vizīte tikusi plānota iepriekš un nav tieši saistīta ar ASV prezidenta viesošanos.