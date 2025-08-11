VIDEO: okupanti Sumu apgabalā izjūt dziļu bezcerību, jo ukraiņi ar precīziem dronu triecieniem traucē loģistiku
Ukrainas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) publicējusi video, kurā redzams, kā tās kaujinieki Sumu apgabalā veic precīzus triecienus pa krievu okupantu loģistiku, atstajot tos bez munīcijas un degvielas.
Sumu virziena kaujas zonā Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes bezpilota sistēmu meistaru grupa veic precīzas darbības, kuru mērķis ir pilnībā iznīcināt Krievijas okupantu loģistikas ceļus.
Mērķis ir nogriezt Krievijas armijai munīcijas, degvielas un pārtikas piegādes, ziņo HUR preses dienests. Ukrainas izlūku apvienotā vienība, kurā ietilpst kaujinieki no "Kraken", Starptautiskā leģiona un HUR aktīvo darbību pārvaldes bezpilota sistēmu nodaļas speciālisti, īsteno augsto tehnoloģiju operācijas, lai kontrolētu teritoriju un iznīcinātu ienaidnieka resursus, kas pārvietojas pa zemi un gaisu.
Vienību galvenais uzdevums ir sniegt maksimālu atbalstu Ukrainas kājniekiem priekšējās pozīcijās, novēršot Krievijas armijas krājumu papildināšanu.
Pēc izlūkdienestu sniegtās informācijas, okupanti šajā frontes posmā izjūt dziļu bezcerību: jebkura ienaidnieka kustība kļūst par nāves spriedumu, jo Ukrainas bezpilota lidaparāti un HUR speciālisti precīzi uzbrūk katram mērķim.
Cīņa turpinās, un HUR uzlabo savu aktīvo operāciju metodes, nodrošinot Ukrainas karaspēka priekšrocības frontē.
Krievu okupantu zaudējumi Ukrainā
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 11. augusta rītam sasnieguši 1 064 240 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1000 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022.gada 24.februārī Krievija zaudējusi 11 093 tankus, 23 114 bruņutransportierus, 31 380 lielgabalus un mīnmetējus, 1462 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1204 zenītartilērijas iekārtas, 421 lidmašīnu, 340 helikopterus, 50 646 bezpilota lidaparātus, 3556 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 57 982 automobiļus un autocisternas, kā arī 3936 specializētās tehnikas vienības.