Okupantu loģistika deg: partizāni Krievijā aizdedzinājuši desmitiem militāro lokomotīvju
Pretošanās kustība leģions "Krievijas brīvība" ir veikusi virkni veiksmīgu sabotāžas aktu. Visā Krievijā sadedzinātas desmitiem lokomotīvju, kas izmantotas militārajam transportam.
Krievijas iekšējā pretošanās Putina režīmam turpina uzņemt apgriezienus. Nemiernieku kustība "Krievijas brīvība" ziņo par jaunu uzbrukumu sēriju loģistikas objektiem, kas apgādā Ukrainā karojošo Krievijas karaspēku. Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR) ziņo, "Krievijas brīvības", vienas no lielākajām un efektīvākajām pretošanās kustībām, dalībnieki Krievijā ir veikuši virkni operāciju pret dzelzceļa infrastruktūru, kas tiek izmantota militāro piegāžu pārvadāšanai. Uzbrukumu mērķi bija lokomotīves, kas tika izmantotas ieroču, munīcijas un aprīkojuma piegādei kaujas zonās. Nemiernieki izmantoja aizdedzinošus maisījumus, kas sabojāja desmitiem lokomotīvju vadības un energosistēmas.
Tiek norādīts, ka sabotāža ievērojami sarežģī militāro piegāžu pārvietošanu un rada piegādes traucējumus noteiktām Krievijas armijas vienībām. Kustības dalībnieki turpina cīnīties pret režīmu no iekšienes, un Galvenā izlūkošanas pārvalde uzsver, ka pretestība karam pašā Krievijā pieaug.
Leģionā "Krievijas brīvība" ir Krievijas pilsoņi, brīvprātīgie, kuri apvienojušies paramilitārā grupā, lai cīnītos Ukrainas pusē par jaunu Krieviju – brīvu no Putina diktatoriskā režīma.