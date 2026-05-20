Ķīna noliedz, ka būtu apmācījusi Krievijas karavīrus karam pret Ukrainu
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis apgalvo, ka Krievijas karavīri nav izgājuši apmācību Ķīnas teritorijā, kā par to raksta mediji.
Ķīna noliedz, ka tās teritorijā būtu apmācīti Krievijas karavīri, kuri vēlāk piedalījās karā pret Ukrainu, par ko iepriekš ziņoja "Reuters". Šādu paziņojumu komentārā "Ukrinform" sniedza Ķīnas Tautas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvis.
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis apgalvo, ka "Reuters" publicētā izlūkdienestu informācija par Krievijas karavīriem Ķīnā neatbilst patiesībai. Pēc viņa teiktā, Rietumi tādējādi it kā cenšas pārlikt uz Pekinu atbildību par Krievijas karu pret Ukrainu.
Ķīnas diplomāts paziņoja, ka "konflikta pusēm nevajadzētu apzināti kurināt konfrontāciju vai pārlikt vainu uz citiem". Tādējādi viņš kārtējo reizi atkārtoja Krievijas naratīvu, kas karu pret Ukrainu dēvē par "speciālo militāro operāciju" un "konfliktu".
19. maijā "Reuters" publicēja ekskluzīvu materiālu par to, ka Ķīnā apmācīti 200 Krievijas karavīri, no kuriem daļa vēlāk piedalījās karā pret Ukrainu. Žurnālisti atsaucās uz izlūkdienestu avotu informāciju.
Tiek apgalvots, ka Krievijas karavīri slepeni izgājuši apmācību pie saviem Ķīnas kolēģiem 2025. gada beigās.
Ķīna vārdos iestājas par iespējami drīzu Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu, taču praksē palīdz Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Ķīnas uzņēmumi pārdod Krievijai divējāda lietojuma preces, ko izmanto Krievijas militāri rūpnieciskais komplekss.