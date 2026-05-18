Krievija ar "Shahed" dronu uzbrukusi sava tuvākā kara sabiedrotā komerciālajam kuģim Ukrainas ūdeņos
Krievija mēnešiem ilgi ir uzbrukusi civilajiem kuģiem Melnajā jūrā. Šis kuģis piederēja tās tuvākajam stratēģiskajam partnerim.
Naktī uz 18. maiju Krievijas spēki uzbruka Ķīnas tirdzniecības kuģim, kas darbojās Ukrainas teritoriālajos ūdeņos, paziņoja Ukrainas Jūras spēku pārstāvis Dmitro Pletenčuks. Uzbrukumā Krievija izmantoja "Shahed" tipa kamikadzes bezpilota lidaparātu.
Gan Ķīna, gan Krievija tiek uzskatītas par tā sauktās "Apvērsumu ass" daļu – neformālu stratēģisko sabiedroto grupu līdzās Irānai un Ziemeļkorejai. Eksperti šo veidojumu raksturo kā antirietumniecisku un īpaši antiamerikānisku.
Jauna eskalācija Melnajā jūrā
Pletenčuks norāda, ka uzbrukums notika Ukrainas teritoriālajos ūdeņos.
"Interesanti, kas motivēja krievus, kad viņi šovakar nolēma ar "Shahed" dronu uzbrukt Ķīnas tirdzniecības kuģim mūsu jūrā," viņš teica.
Kuģis tika bojāts, bet apkalpes vidū upuru nebija.
"Tas beidzās bez upuriem, bet tas ir kaut kas jauns," piebilda Pletenčuks.
Arī Ukrainas Jūras spēku pārstāvis sarkastiski reaģēja uz incidentu, sakot:
"Vai notikusi briesmīga kļūda, biedri?" viņš jautāja.
Ukrainas Jūras spēki norādīja, ka šis ir vēl viens Krievijas uzbrukumu piemērs, kas vērsts pret civilajiem kuģiem, kas darbojas Melnajā jūrā vai dodas uz Ukrainas ostām.
Krievija turpina uzbrukt civilajiem kuģiem
5. maijā Krievijas droni uzbruka arī Odesas ostai, nodarot kaitējumu ārvalstu civilajam kuģim, kas kuģo zem Kuka salu karoga.
Iepriekš Krievijas uzbrukuma droni uzbruka beramkravu kuģim, kas devās uz vienu no lielākajām Odesas ostām.
Ukraina apgalvo, ka Krievija turpina spiediena kampaņu pret civilajiem kuģiem Melnajā jūrā, cenšoties traucēt Ukrainas jūras loģistiku un radīt papildu riskus starptautiskajiem pārvadātājiem.
Ķīnas palīdzība Krievijas karā pret Ukrainu
Tiek ziņots, ka Ķīnas uzņēmumi piegādā Krievijai kaujas dronu komponentus, neraugoties uz starptautiskajām sankcijām un Pekinas apgalvojumiem par "neitralitāti".
Saskaņā ar "The Telegraph" ziņojumu, Ķīnas uzņēmumi 2023.–2024. gadā nodeva sankcijām pakļautajiem Krievijas uzņēmumiem detaļas vismaz 61 miljona ASV dolāru vērtībā.
Žurnālisti atklāja, ka gandrīz ceturtā daļa no šīm piegādēm nonāca sankcijām pakļauto Krievijas uzņēmumu rokās, kas saistīti ar Irānas izstrādāto "Shahed" kamikadzes dronu ražošanu, kas darbojas Alabugas īpašajā ekonomiskajā zonā Krievijā.