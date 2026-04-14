Ķīnas tankkuģis, uz kuru attiecas ASV sankcijas, Hormuza šaurumā pārrāvis ASV Jūras spēku blokādi
Tankkuģis, kas 14. aprīlī šķērsoja Hormuza šaurumu, ir pakļauts ASV sankcijām par operācijām ar Irānu, taču ASV karakuģi to neapturēja.
14. aprīļa rītā Ķīnas tankkuģis "Rich Starry", kam ir noteiktas ASV sankcijas, šķērsoja Hormuza šaurumu, neskatoties uz to, ka to bloķēja ASV karakuģi, ziņo "Reuters", atsaucoties uz datiem no reāllaika kuģu izsekošanas pakalpojumiem, tostarp "LSEG", "MarineTraffic" un "Kpler".
"Reuters" ziņo, ka tankkuģis "Rich Starry" kļuva par pirmo kuģi, kas atstājis Persijas līci kopš ASV sāka bloķēt Hormuza šaurumu 2026. gada 13. aprīlī. Tankkuģis pieder Ķīnas "Shanghai Xuanrun Shipping", kuram par operācijām ar Irānu ir noteiktas ASV ekonomiskās sankcijas. Arī pats tankkuģis "Rich Starry" ir iekļauts ASV sankciju sarakstā.
Saskaņā ar "Reuters" ziņām, tankkuģis "Rich Starry" pārvadā aptuveni 250 000 barelu metanola. Tankkuģis savu kravu saņēma Hamrijas ostā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Kuģa apkalpē ir Ķīnas pilsoņi. 14. aprīlī Hormuza šaurumā iebrauca arī cits tankkuģis "Murlikishan", pret kuru ir vērstas ASV sankcijas. Paredzams, ka 16. aprīlī Irākā tiks iekrauta mazuta krava.
ASV armija sāka bloķēt Hormuza šaurumu 13. aprīlī, reaģējot uz Irānas atteikšanos pārtraukt uzbrukumus civilajiem kuģiem. Vašingtona sola aizturēt visus kuģus, kas piestāj Irānas ostās.
Irānas armija turpina uzbrukt visiem kuģiem Hormuza šaurumā, kas saistīti ar ASV, Izraēlu vai to sabiedrotajiem. Baltais nams Irānas Hormuza šauruma blokādi nosauca par ekonomisko terorismu un solīja apturēt kuģu piestāšanu Irānas ostās.