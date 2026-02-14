Krievijas un Ķīnas sadarbība daudzās jomās paplašinājusies kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Pasaulē
Šodien 11:36
ASV diplomāts: "Ķīna varētu piezvanīt Vladimiram Putinam un izbeigt šo karu jau rīt"
Ķīna varētu apturēt Krievijas karu ar Ukrainu ar vienu telefonzvanu, piektdien Minhenes drošības konferences paneļdiskusijā sacīja ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers.
"Ķīna varētu piezvanīt [Krievijas diktatoram] Vladimiram Putinam un izbeigt šo karu jau rīt," diplomāta teikto citē ziņu aģentūra "Bloomberg".
Ķīna varētu pārtraukt piegādāt Krievijai divējādā lietojuma produkciju un izbeigt Krievijas enerģijas iepirkšanu, sacīja Vitakers. Tieši Ķīna "padara šo karu iespējamu", uzsvēra diplomāts.
Krievijas un Ķīnas sadarbība daudzās jomās paplašinājusies kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Cita starpā Krievijas dronos plaši tiek izmantoti Ķīnas komponenti.
Tiesa, Pekina arī uzstāj, ka vēlas uzņemties konstruktīvu lomu kara izbeigšanas labā.
Ķīnas ārlietu ministrs Vans Ji šonedēļ Minhenē tikās ar Ukrainas kolēģi Andriju Sibihu un piedāvāja Ukrainai humāno palīdzību.