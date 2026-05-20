Gaisa telpas trauksme Latgalē noslēgusies; NBS pastiprina aizsardzību pie austrumu robežas
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados ir noslēdzies plkst. 10.15.
Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Latvijas gaisa telpā ārvalsts droni netika konstatēti. Šūnapraidi izsludināja, jo pastāvēja augsta iespējamība, ka neidentificēts lidojošs objekts varētu ielidot Latvijas gaisa telpā.
Tiek norādīts: kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama.
Iepriekšējā dienā šūnapraides brīdinājumi par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu tika izsūtīti vairāku Latgales un Vidzemes novadu iedzīvotājiem. Dažviet Latgalē cilvēki tos saņēma pat divreiz — ap pusdienlaiku un vēlāk pievakarē. Lai gan brīdinājumi aptvēra plašu teritoriju — no austrumu robežas līdz Valmierai un Cēsīm — Nacionālie bruņotie spēki nav apstiprinājuši, ka otrdien Latvijas gaisa telpā patiešām būtu ielidojis drons.
Vienlaikus Igaunijā situācija izvērtās citādi — NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs valsts teritorijas notrieca dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.