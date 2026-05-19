Uzreiz pēc Trampa vizītes Ķīnā Putins ieradies Pekinā ar milzu svītu un lieliem plāniem
Krievijas diktators Vladimirs Putins otrdien devies divas dienas ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem.
Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegācija, kuras sastāvā ir arī centrālās bankas priekšsēdētāja Elvīra Nabiuļina un lielāko enerģētikas uzņēmumu "Gazprom" un "Rosņeftj" vadītāji.
Pateicoties Rietumu sankcijām, kas noteiktas, reaģējot uz Maskavas iebrukumu Ukrainā, Krievija kļuvusi lielā mērā atkarīga no tirdzniecības ar Ķīnu.
Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trampa vizītes Pekinā. Lai gan paredzams, ka Sji informēs Putinu par sarunām ar Trampu, Kremļa amatpersonas uzsver, ka Krievijas diktatora vizīte tikusi plānota iepriekš un nav tieši saistīta ar ASV prezidenta viesošanos.
Putina un Sji sarunas paredzētas trešdien, un tajās plānots apspriest abu pušu "priviliģēto stratēģisko sadarbību", kā arī reģionālos un starptautiskos jautājumus.
Kremlis norāda, ka līderi parakstīs kopīgu deklarāciju un vairākus divpusējus līgumus.
Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs informējis, ka kopumā tiks parakstīti aptuveni 40 dokumenti, kas attiecas uz tirdzniecību, rūpniecību, transportu un celtniecību.
Cita starpā tiks parakstīts paziņojums par daudzpolāras pasaules un jauna tipa starptautisko attiecību veidošanu, piebildis Ušakovs.
Paredzēta arī mazāk formāla Putina un Sji tikšanās, kuras laikā namatēvs aiz slēgtām durvīm rīkos tradicionālo tējas ceremoniju. Tās laikā tiks apspriesti tādi jautājumi kā Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, kā arī Irānas karš.