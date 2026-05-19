Merkele noraida ideju par starpnieka nosūtīšanu pie Putina
Bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele aicinājusi Eiropas līderus sākt sarunas ar Maskavu bez starpniekiem.
Bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele ir iebildusi pret ideju iecelt starpnieku sarunām ar Kremli. Viņa uzskata, ka Eiropai vajadzētu tieši iesaistīties sarunās ar agresoru, ziņo DW.
Merkele uzskata Kremļa vadītāja ideju iesaistīt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu miera sarunās Eiropas vārdā par kļūdu. Viņa atcerējās Minskas sarunas.
Viņa uzsvēra, ka šāda līmeņa sarunām nepieciešama tieša valstu vadītāju līdzdalība, nevis atbildības novelšana uz citiem politiķiem vai īpašajiem pārstāvjiem.
Merkele arī piebilda, ka Eiropai ir "jāpārņem kontrole" pār sarunu procesu saistībā ar Krievijas karu pret Ukrainu.
Saskaņā ar "Politico" datiem, ieilgušā kara laikā Eiropas galvaspilsētās pieaug diskusijas par ideju iecelt atsevišķu sarunu vedēju no Eiropas. Tajā pašā laikā gan Kijiva, gan Maskava, pēc avotu teiktā, ir gatavas apspriest viena Eiropas pārstāvja, nevis kolektīvu sarunu formātu iespēju.
Ideja iecelt Gerhardu Šrēderu par starpnieku gandrīz nekavējoties tika noraidīta viņa ciešo saišu ar Kremli dēļ.
Potenciālie kandidāti uz Eiropas sarunu vedēja lomu ir ES ārlietu ministre Kaja Kallasa, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un bijušais Itālijas premjerministrs Mario Dragi. Tomēr katrai iespējai ir savas problēmas.
Kallasa ir pazīstama ar savu stingro nostāju attiecībā pret Krieviju, un Kremlis ar viņu nerisinās sarunas. Stubam ir pieredze kā starpniekam, taču Somijas dalība NATO varētu padarīt viņu nepieņemamu Maskavai. Dragi tiek uzskatīts par neitrālāku figūru, taču pagaidām nav izrādījis interesi par šādu lomu.