Cik maksā un kā brauc jaunā Toyota RAV4 GR Sport?
Jaunā Toyota RAV4 ir viens no svarīgākajiem jauno modeļu pienesumiem Latvijas tirgū. Iepazīšanos sāksim ar vienu no dārgākajām un spilgtākajām tā versijām GR Sport.
RAV4 hibrīdiekārta salīdzinot ar piekto paaudzi mainījusies vismazāk. Pamatā ir 2,5 l benzīns ar pašuzlādes vai lādējamo hibrīdu. Katram ir variants ar priekšējo vai visu riteņu piedziņu. GR Sport pieejams tikai ar AWD. RAV4 ir sarežģīta jaudas gradāciju sistēma, kurā daudz iedziļināties nav vērts.
Intersants fakts - ASV tirgū RAV GR Sport ir iespaidīgs spoileris, kāda Eiropā nav. Bet cik daudz vietas ir bagāžniekā? Izteikta skaitļos, bagāžas telpas ietilpība variē no 580 līdz gandrīz 1700 litriem. Kam tie litri neko neizsaka, paskaidrosim citādi. RAV4 bagāžnieks ir lielāks nekā Tiguan, bet mazāks nekā Kodiaq.
Salonā Toyota uzņēmusies grūtu uzdevumu - apvienot modernākas vadītāja saskarnes ar Land Cruiser estētiku. Nenāktu par ļaunu, ja centrālais ekrāns būtu lielāks un dzidrāks - kā Toyota elektriskajos auto. Braucamā daļa dzīvo savu dzīvi, taču braukšanas režīmi ir pārslēdzami divās dažādās paneļa vietās. Labi, ka pārnesumu sviras vietā ir slēdzis.
Toyota apgalvo ka GR Sport ir citādi stūres un balstiekārtas iestatījumi nekā parastiem RAV4. Par priekšējo balstiekārtu var piekrist, bet par asāku stūri vēl jāpārliecinās. Tas, ko nevarējām pārbaudīt pirmajos RAV4 testa braucienos Spānijā, bija skaņas izolācija. Raupjais Latvijas asfalts apliecina - trīskāršās durvju gumijas u.c. nav “pa tukšo”. Skaņas izolācija ir uzlabota.
RAV4 ir savai klasei liels un robusts automobilis, turklāt tam jau sen nav ekonomiska dīzeļa. Spriežot pēc tā, ko rāda borta dators - arī nevajag.
Ikdienas maršrutā parastais hibrīds rāda 6,7 l/100 km. Tas, kas pagaidām ne visai pārliecina ir Toyota izstrādātā Arene operētājsistēma. Toyota apgalvo, ka Arene ir četras reizes ātrāka un ar 8 reizes lielāku atmiņu nekā iepriekšējās platformas, taču dabā milzu uzlabojumu ekrāna darbībā nav novērojami.
Jaunais RAV4 diez vai būs kļuvis lētāks. Sākuma cena ir 40 500 eiro, skaists GR Sport maksā jau ap 50 tūkstošiem. Un izrādās, ka GR Sport vēl nav RAV4 šika griesti! Visdārgākais un labākais būs Executive par 56 000 eiro. Tas ir vienīgais RAV4 ar īstas ādas sēdekļiem, adaptīvajām gaismām u.c.