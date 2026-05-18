Dramatiski notikumi aviošovā ASV: skatītāju acu priekšā saduras divi iznīcinātaji
Pēc divu iznīcinātāju sadursmes gaisā ASV aviācijas šova laikā četri apkalpes locekļi atrodas stabilā stāvoklī, paziņojušas amatpersonas.
Visi ASV Jūras spēku "EA18-G" lidmašīnu apkalpes locekļi veiksmīgi katapultējās pēc tam, kad demonstrācijas lidojuma laikā lidmašīnas avarēja, BBC pavēstīja ASV Jūras spēku pārstāvis. Nav skaidrs, vai viņi guvuši ievainojumus.
Dramatiskais incidents notika svētdien, aviācijas šova "Gunfighter Skies" noslēdzošajā dienā, aptuveni 3,2 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Aidaho štata "Mountain Home" Gaisa spēku bāzes.
Pēc sadursmes izcēlās ugunsgrēks, un bāze uz īsu brīdi tika slēgta, savukārt pārējā aviācijas šova programma tika atcelta. Notikušā izmeklēšana turpinās.
"Incidentā iesaistītie apkalpes locekļi atrodas stabilā stāvoklī," svētdien sociālajos tīklos publicētā paziņojumā norādīja "Mountain Home" Gaisa spēku bāzes "Gunfighters" pārstāvji.
"Paldies visiem mūsu viesiem par pacietību un sapratni, kas ļāva mums ātri un droši reaģēt uz incidentu," teikts paziņojumā.
ASV Jūras spēku pārstāvis pavēstīja, ka apkalpes locekļus apsakta mediķi.
"EA-18G Growler" lidmašīnas bija piešķirtas elektronisko uzbrukumu eskadrai no Vašingtonas štata. ASV Jūras spēki norāda, ka katras šādas lidmašīnas vērtība ir aptuveni 67 miljoni ASV dolāru (57,6 miljoni eiro).
Aidaho organizācijas "Silver Wings" pārstāve Kima Saiksa, kas palīdzēja organizēt aviācijas šovu, vietējam CBS partnerkanālam pavēstīja, ka neviens militārajā bāzē nav cietis.
Aviācijas šovs "Gunfighter Skies" pēdējo reizi notika 2018. gadā, kad negadījumā gāja bojā planiera pilots.