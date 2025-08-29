Eksperts skaidro iespējamos iemeslus, kāpēc, gatavojoties aviošovam, avarēja iznīcinātājs F-16
Kā vienu no traģiskās avārijas Radomā iemesliem militārais eksperts Mariuszs Cielma telekanālam “Polsat News” minēja, ka pilots, iespējams, piedzīvoja dzinēja darbības traucējumus.
Eksperts arī piebilda, ka cēlonis varēja būt slikta lidaparāta tehniskā apkope vai pilotam, iespējams, bija veselības problēmas.
“Ir svarīgi zināt, kā lidmašīna tika uzturēta, kādā tehniskā stāvoklī tā bija, kādā fiziskā un psihiskā stāvoklī bija pilots, kā arī kāda informācija viņam bija par laikapstākļiem,” viņš norādīja.
Traģēdiju komentēja arī ekonomists Adams Rucinskis (Adam Ruciński), kuram ir pilota licence. Viņaprāt, avarējusī F-16 lidmašīna bija augsti novērtēta pilotu vidū.
“F-16 ir lidaparāts, kas sevi pierādījis daudzās misijās. Piloti to slavē, tas patiešām ir ļoti labs,” telekanālā “Polsat News” sacīja ekonomists. “Diemžēl aviošovi ir vieta, kur negadījumi mēdz notikt,” viņš piebilda.
Raidījumā “Debata Gozdyry” viņš uzsvēra, ka šādā gadījumā, kad lidmašīna lido ar lielu ātrumu, bet pilots nepaspēj katapultēties, izredzes izdzīvot ir ļoti mazas.