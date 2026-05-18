Tukumā pārbūvēs tirgus laukuma centrālo daļu
Tukuma tirgus laukuma centrālās daļas pārbūve radīs mūsdienīgu, funkcionālu un estētisku tirgus vidi ar jauniem inženiertīkliem, labiekārtojumu, apgaismojumu un tirgotāju infrastruktūru, ko varēs pielāgot arī pasākumiem. Projekts, izstrādāts ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem un tirgotājiem, plānots īstenošanai 2027.–2028. gadā, informē pašvaldībā.
Pašvaldība aicina iepazīties ar Tukuma tirgus laukuma centrālās daļas (pie paviljona) pārbūves projekta risinājumiem. Apkopota informācija par projekta izstrādes posmiem, sabiedrības iesaisti un pieņemtajiem lēmumiem, kas soli pa solim virzījuši ideju līdz tās īstenošanai.
Projekta mērķis ir nodrošināt arhitektoniski kvalitatīvu, funkcionālu un sakoptu teritorijas labiekārtojuma risinājumu, ņemot vērā gan tirgotāju prasības, gan pircēju paradumus. Projektā paredzēts:
- pārbūvēt lietus un sadzīves kanalizācijas sistēmu;
- atjaunot laukuma segumu;
- ierīkot apgaismojumu un videonovērošanu;
- demontēt nolietojušās tirdzniecības nojumes un kioskus, izbūvējot jaunus tirdzniecības galdus un nojumes;
- izveidot jaunu tirgotājiem paredzētu stāvlaukumu;
- labiekārtot teritoriju (soliņi, atkritumu tvertnes, velonovietnes, dzeramā ūdens ņemšanas vieta u.c.).
Vēlamies uzsvērt, ka projekta īstenošanas robežas ir centrālais tirdzniecības laukums pie Paviljona, ar ko ir būtiski sākt esošo inženiertīklu pārbūvi, papildus atjaunojot arī laukuma segumu un nomainot labiekārtojuma elementus, taču mainot esošā laukuma izkārtojumu.
Pie esošās konditorejas paredzēts veidot labiekārtotu rekreācijas zonu, kur atradīsies stāvgaldi, soli ar integrētiem galdiņiem, puķu stādījumi, informācijas stends un dzeramā ūdens ņemšanas vieta. Pie paviljona ieejām no centrālā laukuma puses tiks izbūvētas uzbrauktuves, lai nodrošinātu vides piekļūstamību, savukārt, pie galvenās ieejas tiks novietoti velo statīvi. Centrālās ieejas zonā no J. Raiņa ielas puses tiks paredzēts vides objekts, kas kalpos kā pilsētvides un laukuma plānojuma orientieris.
Tirgotājiem tiks nodrošināta speciāla saimnieciskā ūdens izsmelšanas izlietne ar krānu, lai centralizētu saimniecisko ūdens izsmelšanas vietu un saglabātu laukuma kopējo tīrību. Teritorijā tiks demontētas atsevišķas kioska ēkas gar Lauku ielu, to vietā izbūvējot tirgotājiem paredzētu stāvlaukumu, taču aiz tirgošanās galdiem pie paviljona tiks paredzētas papildus tirgotāju transportlīdzekļu stāvvietas. Lielāko centrālā tirgus laukuma daļu paredzēts iekārtot ar tirdzniecības galdiem un saules/lietus sargiem, kurus ārpus tirgus darbības laika būs iespējams pārvietot, ļaujot teritoriju izmantot arī dažādiem pasākumiem un citām ārtelpas aktivitātēm.
Projektēšanas līgums noslēgts 2025. gada novembrī pamatojoties uz iepirkumu: “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Tukuma tirgus laukuma labiekārtošanai un inženiertīklu pārbūvei”. Projektēšanas gaitā aizvadītas vairākas būtiskas sanāksmes ar iedzīvotājiem un tirgotājiem.
- 2026. gada 4. februārī norisinājās Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde, kuras ietvaros Tukuma novada pašvaldība, tirgus laukuma apsaimniekotājs SIA “Komunālserviss TILDe” un Tukuma iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi, tostarp aicinātie iedzīvotāji un tirgotāji apsprieda pirmo projekta priekšlikumu, pēc kā saņemti pirmie ierosinājumi risinājumiem.
- 2026. 12. februārī norisinājās pirmā sanāksme ar tirgus laukuma tirgotājiem. Uz šo sanāksmi tika sagatavoti vairāki projekta risinājumi, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus un prasības pēc 4. februāra tikšanās.
- 2026. gada 26. februārī notika otrā sanāksme ar tirgus laukuma tirgotājiem. Uz šo sanāksmi tika sagatavoti vairāki projekta risinājumi, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus pēc 12. februāra sanāksmes. Tika kopīgi izlemts gala risinājums, kurš bija visatbilstošākais līdz šim visiem saņemtajiem priekšlikumiem un prasībām.
- Martā un aprīlī noritēja projektēšanas gaita, kurā veikta gala risinājuma detalizācija.
- Maijā plānota risinājumu saskaņošana un projektēšanas pabeigšana.
Projekta izstrāde balstīta ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem un tirgotājiem, meklējot līdzsvaru starp funkcionalitāti, estētiku un tirgus ikdienas vajadzībām. Plānotās pārmaiņas iezīmē būtisku attīstības soli, veidojot sakārtotu, mūsdienīgu un daudzfunkcionālu tirgus teritoriju, kas būs piemērota ne vien tirdzniecībai, bet arī dažādām aktivitātēm.