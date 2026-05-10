“Viņi gribēja, lai Krievija sabrūk” - Putins izsaka savādu versiju par Somijas iestāšanos NATO
Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Somija, viņaprāt, iestājusies NATO, cerot uz Krievijas sabrukumu un iespēju “kaut ko paņemt” no Krievijas.
Runājot par notiekošo Krievijas un Ukrainas karu, Putins apgalvoja, ka Rietumu līderi esot kļūdaini novērtējuši Krievijas noturību un par zemu novērtējuši tās spēju izturēt ekonomisko un militāro spiedienu.
Viņš arī apsūdzēja NATO iepriekš doto solījumu pārkāpšanā par nepaplašināšanos austrumu virzienā, norādot, ka alianses paplašināšanos, tostarp tādu valstu kā Somija pievienošanos, esot virzījušas gaidas par novājinātu Krieviju.
Pēc viņa teiktā, starp Maskavu un Helsinkiem neesot bijuši neatrisināti teritoriāli strīdi un “viss jau sen bijis atrisināts”.
Putins arī sacīja, ka Rietumu “globālistiskā elite” it kā cīnoties pret Krieviju “ar ukraiņu rokām”, tādējādi atkārtojot Kremļa ierasto naratīvu par karu Ukrainā kā Rietumu starpniekkaru pret Krieviju.
Somija NATO oficiāli pievienojās 2023. gada 4. aprīlī, kļūstot par alianses 31. dalībvalsti. Šis solis tika pieņemts pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un būtiski mainīja Eiropas drošības situāciju, jo Somijai ar Krieviju ir aptuveni 1300 kilometru gara robeža.