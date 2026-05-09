Putins paziņojis, ka, viņaprāt, karš Ukrainā tuvojas noslēgumam
Krievijas vadonis Vladimirs Putins sestdien paziņojis, ka, viņaprāt, karš Ukrainā tuvojas noslēgumam.
“Es domāju, ka šis jautājums tuvojas beigām,” Putins sacīja žurnālistiem Kremlī pēc vienas no pēdējo gadu pieticīgākajām 9. maija militārajām parādēm Maskavā. Jāpiebilst, ka Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem tikmēr pauda, ka “līdz miera līgumam vēl ir ļoti tāls ceļš ar daudziem sarežģītiem jautājumiem”.
Laikraksts “Financial Times” ziņoja, ka Eiropas Savienības līderi gatavojas iespējamām sarunām ar Krieviju. Atbildot uz jautājumu par iespējamu dialogu ar Eiropas valstīm, Putins norādīja, ka viņam vēlamākais sarunu partneris būtu kādreizējais Vācijas kanclers Gerhards Šrēders.
“Man personīgi bijušais Vācijas Federatīvās Republikas kanclers Šrēdera kungs ir pieņemamākais variants,” sacīja Putins. Vienlaikus Putins piebilda, ka tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski būtu iespējama tikai pēc ilgstoša miera līguma noslēgšanas.
Kremlis iepriekš norādīja, ka iniciatīvai atjaunot kontaktus būtu jānāk no Eiropas valstīm, jo tieši tās pēc kara sākuma 2022. gadā pārtrauca attiecības ar Maskavu. Jāpiebilst, ka Eiropas valstis pārtrauca attiecības ar Krieviju pēc tās iebukuma Ukrainā, un daudziem pagrieziena punkts attiecībās ar valsti bija Krievijas armijas īstenotais slaktiņš Bučā 2022. gada martā.
Karš Ukrainā ilgst jau četrus gadus un kļuvis par asiņaināko konfliktu Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Krievijas spēkiem līdz šim nav izdevies pilnībā pārņemt Donbasa reģionu Ukrainas austrumos, kur Ukrainas armija atkāpusies līdz nocietinātu pilsētu līnijai. Konflikts prasījis simtiem tūkstošu dzīvību, izpostījis plašas Ukrainas teritorijas un būtiski ietekmējis arī Krievijas ekonomiku un attiecības ar Eiropu.