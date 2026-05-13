Divas nedēļas pēc došanās slepkavot uz Ukrainu likvidēts students no Burjatijas
Tiek ziņots par pirmo apstiprināto gadījumu, kad krievu students nogalināts frontes līnijā pēc iesaukšanas Krievijas bruņoto spēku bezpilota lidaparātu spēkos.
Sākušas parādīties ziņas par Krievijas studentu likvidēšanu, kuri tiek savervēti Krievijas bruņoto spēku bezpilota lidaparātu spēkos (UAV) frontes līnijās. Pirmais apstiprinātais gadījums bija 23 gadus vecais Valērijs Averins no Burjatijas.
BBC Krievijas raidorganizācija vēsta par to pēc sarunas ar studenta audžumāti. Averins bija pēdējā kursa students Burjatas Republikas Būvniecības un rūpniecisko tehnoloģiju koledžā. Tieši tur viņš tika iesaukts bezpilota spēkos. 2026. gada 3. janvārī jauneklis parakstīja līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju, uzskatot, ka būs drošībā un atradīsies tālu no frontes līnijām.
Pēc trīs mēnešu apmācības viņš tika nosūtīts uz okupēto Luhanskas apgabalu. Vien divas nedēļas vēlāk viņš tika nogalināts. Viņa mātei tika paziņots, ka Averins gājis bojā mīnmetēju apšaudē.
Sieviete ir pārliecināta, ka zēns ticis nosūtīts "gaļas uzbrukumā".
"Bērns trīs mēnešus trenējās dronu izmantošanā, bet viņu meta uzbrukumā, gaļas mašīnā, kādu, kurš nebija dienējis armijā," paziņoja krieviete.
Viņa apgalvo, ka zina par vismaz vēl viena Burjatu koledžas studenta nāvi frontē. Tomēr viņa vārds joprojām nav zināms. Pēc sievietes loģikas, doties nogalināt ukraiņus no attāluma ir pieņemami, bet piedalīties "gaļas uzbrukumā" - nav.
BBC apgalvo, ka šī mācību iestāde regulāri rīkoja tā sauktās "drosmes stundas", kas attaisnoja agresiju pret Ukrainu un kalpoja par vervēšanas poligonu. Jauniešiem cita starpā tika rādīti droni un viņi tika vilināti pievienoties bezpilota spēkiem.
Masveida studentu vervēšana Krievijas okupācijas armijā sākās 2025. gada beigās. Koledžu, tehnikumu un universitāšu studentiem tika piedāvāti līgumi ar bezpilota spēkiem, solot drošību tālu no frontes līnijām. Daudzi studenti tika pakļauti psiholoģiskam spiedienam.