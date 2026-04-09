Krievija savā okupācijas armijā sāk vervēt pat nepilngadīgus studentus
Smago zaudējumu dēļ frontē Krievija ir sākusi bruņotajos spēkos vervēt pat nepilngadīgus studentus.
Krievija turpina ieviest jaunas metodes savu bruņoto spēku papildināšanai, personāla trūkuma dēļ dažkārt ķeroties pie ārkārtīgi nepopulāriem pasākumiem. Piemēram, Krievijas Krasnodaras novadā nepilngadīgi koledžu studenti tiek spiesti parakstīt saistības par turpmākiem līgumiem ar Aizsardzības ministriju, ziņo Krievijas cilvēktiesību projekts "Molnija".
Avots norāda, ka militārpersonas apmeklē izglītības iestādes un pa vienam izsauc studentus uz intervijām, kuru laikā viņiem tiek piedāvāta iespēja pievienoties bezpilota lidaparātu vienībām. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, tiek lūgts parakstīt paziņojumu ar uzrakstu "Es apņemos parakstīt līgumu", sasniedzot pilngadību.
Cilvēktiesību aktīvisti uzsver, ka šādi dokumenti nav juridiski saistoši, bet tos var izmantot, lai izdarītu spiedienu uz jauniem vīriešiem. Viņi iesaka studentiem neko neparakstīt, un tiem, kas to jau ir izdarījuši, vajadzētu atcelt savas saistības, sazinoties ar militārās reģistrācijas un iesaukšanas biroju vai prokuratūru.
Saskaņā ar agresoras valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem pilsoņu, kas jaunāki par 18 gadiem, iesaukšana militārajā dienestā ir aizliegta. Šādas darbības liecina par slepenu mobilizāciju Krievijas Federācijā, ņemot vērā smagos zaudējumus karā Ukrainā.