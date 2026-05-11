Diviem kruīza kuģa “MV Hondius” pasažierim, pēc atgriešanās mājās konstatēts nāvējošais hantavīruss
Pirmdien, 11. maijā, ASV un Eiropas Savienība organizēja plašu pasažieru evakuāciju no Tenerifes, kur bija piestājis kruīza kuģis "MV Hondius", kuru skāris nāvējošais hantavīrusa uzliesmojums.
Pasažieri tika evakuēti un repatriēti uz vairāk nekā 20 valstīm, kur viņiem tika veiktas papildu medicīniskās pārbaudes. Pēc evakuācijas diviem pasažieriem tika apstiprināts hantavīruss: kādai franču sievietei, kurai attīstījās simptomi lidojuma laikā, un amerikāņu pasažierim, kurš neizjuta nekādus simptomus, tomēr tests apliecināja pozitīvu rezultātu.
Kā norāda Francijas veselības ministre Stefānija Riste, Francijas pilsone izjuta slimības simptomus lidojuma laikā uz Parīzi un, nonākot slimnīcā, viņas stāvoklis strauji pasliktinājās. Slimnīcā arī tika apstiprināts, ka viņa ir inficējusies ar hantavīrusu. Patlaban viņa atrodas karantīnā ārstniecības iestādē.
Arī vienam no 17 amerikāņu pasažieriem, kas tika evakuēts no kuģa, tika apstiprināts hantavīruss, taču viņam nav novēroti izteikti simptomi. Pasažieris patlaban ievietots karantīnā un viņš atrodas pastāvīgā ārstu uzraudzībā. Ārstu uzraudzībā patlaban atrodas vēl viens amerikāņu pasažieris, kuram tika novēroti viegli slimības simptomi, kā muskuļu sāpes un neliela temperatūra. Arī viņa veselības stāvoklis šobrīd tiek novērots.
Evakuācijas laikā no Tenerifes tika ievērots visaugstākais drošības līmenis - pasažierus, kas iznāca no kuģa, varasiestādes apstrādāja ar dezinfekcijas līdzekļiem un ievietoja aizsargtērpos. Šīs procedūras uzraudzīja Pasaules Veselības organizācijas (PVO), kas uzsvēra, ka riski sabiedrībai šobrīd ir zemi.
Kuģa komandieris, Jans Dobrogovskis, pauda pateicību pasažieriem un komandai par viņu drosmi un izturību, vienlaikus lūdzot apkārtējos izturēties ar cieņu pret pasažieru tiesībām uz privātumu. Viņš atzīmēja, ka šādas situācijas, neskatoties uz sarežģījumiem, parāda cilvēka spēju izdzīvot grūtos apstākļos.
Hantavīruss izplatās galvenokārt caur grauzēju izkārnījumiem, un tā pārnese starp cilvēkiem ir reta. Vīrusa simptomi parasti parādās no vienas līdz astoņām nedēļām pēc inficēšanās.