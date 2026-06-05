Burgasa cer kļūt par "Eirovīzijas 2027" mājvietu
Bulgārijas pilsēta Burgasa oficiāli pieteikusi savu kandidatūru 2027. gada “Eirovīzijas” dziesmu konkursa rīkošanai. Burgasas pašvaldības dome nesen apstiprināja šo priekšlikumu, sperot nozīmīgu soli pilsētas ambīcijās atvest prestižo pasākumu uz Bulgāriju.
Burgasa, kas atrodas Bulgārijas Melnās jūras piekrastē, ir spērusi izšķirošu soli ceļā uz kļūšanu par 2027. gada “Eirovīzijas” dziesmu konkursa rīkotājpilsētu. Nesenā sēdē Burgasas pašvaldības dome oficiāli pieņēma priekšlikumu iesniegt pieteikumu starptautiskā mūzikas konkursa rīkošanai. Ierosinājums saņēma domes deputātu vairākuma atbalstu, apliecinot spēcīgu vietējo atbalstu šai iniciatīvai.
Priekšlikumu pieteikties 2027. gada “Eirovīzijas” rīkošanai iesniedza iespaidīgs skaits — piecdesmit pašvaldības deputāti, kas liecina par plašu vienprātību vietējā pārvaldē attiecībā uz pilsētas ambīcijām. Šis oficiālais pieteikums apliecina Burgasas apņemšanos pasaules mērogā parādīt savu infrastruktūru, kultūras mantojumu un viesmīlību.
Lai gan 2027. gada “Eirovīzijas” rīkošanas tiesību piešķiršanas process vēl ir agrīnā stadijā, Burgasas oficiālā kandidatūra izvirza Bulgāriju kā potenciālu rīkotājvalsti pirmo reizi kopš tās debijas konkursā.
Tagad pilsēta, visticamāk, gatavos visaptverošu pieteikuma dokumentāciju, kurā tiks detalizēti izklāstītas iespējamās norises vietas, izmitināšanas iespējas, transporta savienojumi un finanšu garantijas — būtiski elementi, ko izvērtēs Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU). Jaunuzceltā Arena Burgas, kas pabeigta 2023. gadā, var uzņemt 15 000 skatītāju, tādējādi ērti izpildot EBU minimālo prasību par 10 000 skatītāju ietilpību.
“Eirovīzijas” rīkošana neapšaubāmi sniegtu Burgasai un plašākam reģionam ievērojamus ekonomiskus un kultūras ieguvumus, piesaistot tūkstošiem apmeklētāju un nodrošinot starptautisku mediju uzmanību.
Tuvākajos mēnešos pilsēta centīsies EBU iesniegt pārliecinošu piedāvājumu, konkurējot ar citām ieinteresētām Bulgārijas pilsētām, piemēram, Sofiju, Plovdivu un Varnu.
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