ERAB sanāksme Rīgā apliecina Latvijas un Baltijas reģiona pieaugošo lomu pasaules ekonomikā
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) 35. ikgadējā pilnvarnieku sanāksme un biznesa forums, kas no 5. līdz 7. jūnijam norisinās Rīgā, apliecina pieaugošo starptautisko interesi par Baltijas reģionu kā pievilcīgu galamērķi investīcijām, inovācijām un starptautiskai sadarbībai. Vairāk nekā 2000 valdību pārstāvju, investoru, uzņēmējdarbības līderu un finanšu institūciju pārstāvju pulcēšanās Rīgā ir ne tikai augsta līmeņa starptautisks notikums, bet arī apliecinājums reģiona konkurētspējai, noturībai un pieaugošajai lomai globālajās ekonomikas diskusijās.
ERAB ikgadējā sanāksme ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem notikumiem attīstības finanšu, investīciju un ekonomikas jomā. Tās ietvaros notiek augsta līmeņa plenārsesijas, tematiskās diskusijas, investīciju sesijas, divpusējās tikšanās un biznesa foruma pasākumi, kas veltīti globālās ekonomikas attīstībai, konkurētspējai, inovācijām, digitalizācijai, enerģētikai un ilgtspējīgai izaugsmei.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka ERAB sanāksmes norise Rīgā ir apliecinājums Latvijas izaugsmei un spējai būt līdzvērtīgam partnerim starptautiskajos ekonomikas procesos: "Pirms 25 gadiem Latvija mācījās no pasaules ekonomikas līderiem. Šodien pasaule ir ieradusies Rīgā, lai kopā runātu par nākotni. Fakts, ka ERAB 35. ikgadējā pilnvarnieku sanāksme notiek Latvijā, apliecina mūsu valsts izaugsmi, starptautisko uzticamību un spēju būt līdzvērtīgam partnerim globālajās ekonomikas diskusijās. Šajās dienās Rīgā pulcējas cilvēki, kuri pieņem lēmumus par investīcijām, infrastruktūras attīstību, enerģētiku, inovācijām un ekonomikas transformāciju. Latvijai un Baltijas reģionam tā ir iespēja demonstrēt savas stiprās puses – uzņēmējdarbības vidi, cilvēkkapitālu, inovāciju potenciālu un spēju sadarboties starptautiskā līmenī."
ERAB ikgadējās pilnvarnieku sanāksmes tradicionāli notiek bankas galvenajā mītnē Londonā vai kādā no ERAB darbības valstīm. Rīga par sanāksmes norises vietu izvēlēta otro reizi – pirmoreiz tā notika 2000. gadā. Tas apliecina Latvijas spēju uzņemt augsta līmeņa starptautiskus pasākumus un pieaugošo nozīmi starptautiskajā ekonomikas un investīciju vidē.
Sanāksmes uzmanības centrā ir jautājumi, kas noteiks valstu konkurētspēju nākotnē – no enerģētikas transformācijas, digitalizācijas un inovācijām līdz investīciju videi un ekonomikas noturībai. Tie ir faktori, kas arvien vairāk ietekmē investoru lēmumus, uzņēmumu attīstības iespējas un tautsaimniecību izaugsmes tempus visā pasaulē.
LIAA direktore Ieva Jāgere uzsver, ka Baltijas valstu konkurētspēja un spēja pielāgoties pārmaiņām arvien biežāk nonāk starptautisko investoru uzmanības centrā: "Baltijas valstis vairs nav tikai strauji augošs reģions. Tās kļūst par vietu, kur investori meklē nākamās izaugsmes iespējas Eiropā. Mūsu priekšrocība ir spēja apvienot inovācijas, digitālos risinājumus, augsti kvalificētu darbaspēku un uzņēmējdarbības vidi, kas spēj ātri pielāgoties pārmaiņām. Investori arvien vairāk novērtē ne tikai tirgus lielumu, bet arī valstu noturību, tehnoloģisko attīstību un spēju īstenot pārmaiņas. Tieši šajās jomās Baltijas reģions sevi ir pierādījis. ERAB sanāksme ir iespēja starptautiskajai biznesa kopienai klātienē iepazīt Latvijas un Baltijas potenciālu, veidot jaunus kontaktus un atklāt sadarbības iespējas nākotnes investīcijām, eksporta darījumiem un attīstības projektiem."
Šī gada ERAB sanāksmes galvenā tēma ir “No svārstīguma uz daudzpusību: valstu inovācijas mainīgā pasaulē”, akcentējot ekonomiku spēju pielāgoties globālajiem izaicinājumiem, vienlaikus veicinot inovācijas, noturību un ilgtspējīgu izaugsmi.
Rīgā šajās dienās tiekas cilvēki, kuru lēmumi ietekmēs investīciju, inovāciju un ekonomikas attīstības virzienus Eiropā un pasaulē nākamajos gados. Latvijai un Baltijas reģionam tā ir iespēja nostiprināt savu vietu starptautiskajā investīciju un sadarbības telpā, demonstrēt reģiona konkurētspēju globālajā ekonomikā un veidot jaunas partnerības nākotnes izaugsmei.