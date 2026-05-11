Okupanti, baidoties no ukraiņu droniem, ietin savus kuģus tīklos
Krievijas "Project 21980" "Gračonok" patruļkuģis, kas bruņots ar raķetēm "Igla" un granātmetējiem, ieguvis jaunu aizsardzību.
Viņi nespēja sevi aizsargāt. Tagad Krievija tos ietin tīklos un cer, ka ar to pietiks.
Krievijas spēki ir sākuši aprīkot projekta 21980 "Gračonok" pretsabotāžas patruļkuģus ar īpašiem aizsargtīkliem, kas paredzēti aizsardzībai pret Ukrainas jūras droniem. Pārveidoto kuģu fotogrāfijas publicējis Ukrainas aizsardzības padomnieks Serhijs Sterņenko.
Ukrainas jūras uzbrukums liek Krievijai steidzami uzlabot aizsardzību.
Lēmums par papildu aizsardzības pastiprināšanu tika pieņemts pēc tam, kad 30. aprīļa naktī Krievijas patruļkuģi, "Gračonok" trāpīja Ukrainas jūras spēku drons. Saskaņā ar pieejamajiem ziņojumiem, deviņi apkalpes locekļi gāja bojā un vēl divi tika ievainoti.
Krievija pastiprina aizsardzību ap Krimas tiltu
Projekta 21980 kuģi ir atbildīgi par drošības nodrošināšanu ap nelikumīgi uzbūvēto tiltu, kas savieno okupēto Krimu ar Krievijas teritoriju.
Krievijas spēki tagad cenšas fiziski aizsargāt kuģus no Ukrainas jūras dronu uzbrukumiem.
Ar granātmetējiem bruņotie "Gračonok" patruļkuģi
Kuģi ir aprīkoti ar "Kalmar" hidroakustiskajām sistēmām, "Anapa" detektoriem, ložmetēju stiprinājumiem, granātmetēju sistēmām un pārnēsājamām pretgaisa raķešu sistēmām "Igla" un "Verba".
Krievijas Melnās jūras flote ekspluatē deviņas šādus kuģus, bet vēl četrus izmanto FDD Robeždienests.
Bailes no "SkyFall Vampire"
Tā sauktais "apsardzes būris" nepārprotami nodrošina aizsardzību tikai no augšas. Vienīgais drauds, pret kuru tas reāli varētu aizstāvēties, ir gaisa munīcija, ko nomet multikopteru droni, savā analīzē žurnālam "Defense Express" saka Ivans Kiričevskis.
"Ņemot vērā, ka tā uzstādīšana, visticamāk, nebija nesankcionēta, Krievijas Jūras spēku komandstruktūrai bija oficiāli jāpamato tā izvietošana," uzskata eksperts.
Citiem vārdiem sakot, Krievijas spēki, šķiet, patiesi ir noraizējušies par scenāriju, kurā viņu patruļkuģi varētu kļūt par mērķi smagiem daudzrotoru trieciendroniem, kas līdzīgi "SkyFall Vampire".
Iepriekš Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs "Flash" Beskrestnovs sacīja, ka Krievija 2026. gadā plāno plašu kampaņu, kurā tiktu izmantoti jūras droni. Taču šie plāni sabruka pēc tam, kad "SpaceX" pēc Kijivas lūguma bloķēja Krievijas piekļuvi "Starlink" satelītsakariem.