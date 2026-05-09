Tenerifes iedzīvotāji protestē pret vīrusa skartā kruīza kuģa ierašanos salā. ASV situāciju klasificē kā “3. līmeņa ārkārtas situāciju”
Vairāki Tenerifes iedzīvotāji izgājuši ielās, protestējot pret kruīza kuģa “MV Hondius” ierašanos salā. Jau ziņots, ka uz kuģa izcēlies nāvējošs hantavīrusa uzliesmojums — apstiprināti vairāki saslimšanas gadījumi, bet trīs cilvēki no vīrusa miruši.
Arī Kanāriju salu reģionālais vadītājs Fernando Klavijo publiski paudis neizpratni, kādēļ pasažieru evakuācija nevarēja notikt Kaboverdē, kur kuģis piestāja iepriekš. Tikmēr Pasaules Veselības organizācijas vadītājs Tedross Adhanoms Gebrejesuss centies nomierināt Tenerifes iedzīvotājus, uzsverot, ka “šī nav vēl viena "Covid" pandēmija”.
Viņš atzina, ka cilvēku satraukums ir saprotams, jo “2020. gada sāpes joprojām nav aizmirstas”, tomēr piebilda, ka hantavīrusa draudi sabiedrībai ir zemi. Viņš uzsvēra, ka daļa pasažieru izkāpa no kuģa Svētās Helēnas salā, un uz kuģa vairs neatrodas neviens pasažieris, kuram būtu vīrusa simptomi.
Hantavīrusu parasti izplata grauzēji, taču retos gadījumos iespējama arī cilvēku savstarpēja inficēšanās. Pasaules Veselības organizācija uzskata, ka daļa pasažieru ar Andes hantavīrusa paveidu inficējās Dienvidamerikā putnu vērošanas brauciena laikā vietās, kur sastopamas arī žurkas, kas pārnēsā šo vīrusu. Saslimstot cilvēki izjūt drudzi, stipru nogurumu, muskuļu sāpes un vēdera sāpes. Tāpat iespējama vemšana, caureja un elpas trūkums.
Miris kāds pāris no Nīderlandes un Vācijas pilsonis
Kuģis “MV Hondius” aprīļa sākumā devās ceļā no Argentīnas un šobrīd tuvojas Tenerifes ostai Granadiljā. Uz kuģa saslima vismaz astoņi cilvēki, no kuriem trīs ir miruši — bojā gāja kāds Nīderlandes pāris un Vācijas pilsonis. Divi briti ar apstiprinātu saslimšanu šobrīd ārstējas Nīderlandē un Dienvidāfrikā, bet vēl viens brits tiek ārstēts attālajā Tristana da Kuņas salā Atlantijas okeānā.
Spānijas varasiestādes ziņo, ka ir izstrādāti detalizēti drošības pasākumi, lai pasažieri nekontaktētos ar vietējiem iedzīvotājiem. Visiem pasažieriem izkāpšanas laikā būs jāvalkā FFP2 maskas, un viņi sev līdzi drīkstēs paņemt tikai nelielu somu ar dokumentiem un pirmās nepieciešamības lietām. Pasažieri tiks izlaisti no kuģa tikai tad, kad lidostā jau viņus gaidīs repatriācijas lidmašīnas.
ASV situāciju klasificē kā “3. līmeņa ārkārtas situāciju”
Tikmēr ASV Slimību kontroles un profilakses centrs hantavīrusa uzliesmojumu klasificējis kā “3. līmeņa ārkārtas situāciju”. ASV nosūtīs īpašu čarterreisu, lai nogādātu amerikāņu pasažierus Nebraskā, kur viņiem būs jāievēro karantīna. Vairāki ASV štati jau uzrauga iespējamos saslimšanas gadījumus starp cilvēkiem, kuri atgriezušies no kruīza.
Evakuācijā iesaistīsies arī Eiropas valstis. Vācija, Francija, Beļģija, Īrija un Nīderlande sūtīs lidmašīnas savu pilsoņu nogādāšanai mājās, savukārt Eiropas Savienība nodrošinās vēl divus papildu reisus pārējiem Eiropas pilsoņiem. Arī ASV un Lielbritānija apstiprinājušas, ka organizēs īpašus lidojumus pasažieru evakuācijai no kuģa.