Tramps apsver iespēju daļu ASV karavīru pārcelt no Vācijas uz Poliju
ASV prezidents Donalds Tramps pieļāvis iespēju, ka daļa Vācijā izvietoto ASV karavīru varētu tikt pārcelti uz Poliju.
"Polijai tas patiktu. Mums ir lieliskas attiecības ar Poliju. Man ir lieliskas attiecības ar prezidentu [Karolu Navrocki]. Es viņus atbalstu. Man viņš ļoti patīk. Tā kā tas ir iespējams," sacīja Tramps, atbildot uz žurnālistu jautājumiem.
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets devis rīkojumu gada laikā no Vācijas izvest aptuveni 5000 ASV karavīru. Pirms tam Tramps domstarpību dēļ ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu savā sociālajā tīklā "Truth Social" rakstīja, ka Vašingtona apsver iespēju samazināt savu kontingentu Vācijā.
Mercs kritizēja ASV un Izraēlas kopš 28. februāra notiekošo karu ar Irānu. Šā iemesla dēļ Baltais nams arī atteicies izvietot Vācijā bataljonu, kas aprīkots ar spārnotajām raķetēm "Tomahawk" ar darbības rādiusu līdz 2500 kilometriem.
Saskaņā ar Pentagona datiem 2025. gada decembrī Eiropas bāzēs pastāvīgi bija izvietoti aptuveni 68 000 amerikāņu karavīru un virsnieku, no kuriem aptuveni 36 400 - Vācijā. Kopumā ASV bruņotajiem spēkiem Vācijā ir aptuveni 20 objekti, galvenokārt dienvidos un dienvidrietumos.
Polija ir gatava uzņemt daļu no ASV karaspēka, kas tiek izvests no Vācijas, maija sākumā vizītes laikā Lietuvā paziņoja Navrockis. "Mums ir tam nepieciešamā infrastruktūra," viņš uzsvēra.
Arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņojis par gatavību izvietot savā valstī papildu ASV karavīrus. Pašlaik tur ir izvietoti vairāk nekā 1000 amerikāņu karavīru. Polijā ir aptuveni 10 000 karavīru.